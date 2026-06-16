 DNOTICIAS.PT
5 Sentidos

Quinteto de Metais Madbrass5 actua no Reid´s Palace

None

O Quinteto de Metais Madbrass5, da Orquestra Clássica da Madeira, protagoniza, esta noite, um concerto no Reid´s Palace A Belmond Hotel. A sessão acontece a partir das 21h30.

Para este concerto os músicos dedicados da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, Mário Pinto e Rui Vidal na trompete, Péter Víg na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba, prepararam um programa especial para comemorar o fim desta época primaveril com os espectadores.

O repertório escolhido para este concerto, além de quatro peças que foram adaptadas para esta formação, através de arranjos de destacados músicos, serão também interpretadas obras escritas originalmente para esta formação musical de Richard Roblee, Enrique Crespo, Michael Kamen, Scott Joplin e John Philip Sousa .

PROGRAMA

Richard Roblee [n 1943] – American Images
Tradicional – Frère Jacques
Traditional – Come Landlord Fill the Flowing Bowl
Enrique Crespo [1941-2020] – Vals Peruano
Arr. Stephen Bulla - The Quintessential Gershwin 
Michael Kamen [1948-2003] – Brass Quintet
Scott Joplin [1868 – 1917] – The Entertainer
Arr. L. Pollack – That´s A Plenty
J. Ph. Sousa [1854-1932] – The Washington Post

MÚSICOS

Trompete . Mário Pinto e Rui Vidal

Trompa . Péter Víg

Trombone . Luís Rodrigues

Tuba . Fabien Filipe

0
 Comentários