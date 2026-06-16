Quinteto de Metais Madbrass5 actua no Reid´s Palace
O Quinteto de Metais Madbrass5, da Orquestra Clássica da Madeira, protagoniza, esta noite, um concerto no Reid´s Palace A Belmond Hotel. A sessão acontece a partir das 21h30.
Para este concerto os músicos dedicados da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, Mário Pinto e Rui Vidal na trompete, Péter Víg na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba, prepararam um programa especial para comemorar o fim desta época primaveril com os espectadores.
O repertório escolhido para este concerto, além de quatro peças que foram adaptadas para esta formação, através de arranjos de destacados músicos, serão também interpretadas obras escritas originalmente para esta formação musical de Richard Roblee, Enrique Crespo, Michael Kamen, Scott Joplin e John Philip Sousa .
PROGRAMA
Richard Roblee [n 1943] – American Images
Tradicional – Frère Jacques
Traditional – Come Landlord Fill the Flowing Bowl
Enrique Crespo [1941-2020] – Vals Peruano
Arr. Stephen Bulla - The Quintessential Gershwin
Michael Kamen [1948-2003] – Brass Quintet
Scott Joplin [1868 – 1917] – The Entertainer
Arr. L. Pollack – That´s A Plenty
J. Ph. Sousa [1854-1932] – The Washington Post
MÚSICOS
Trompete . Mário Pinto e Rui Vidal
Trompa . Péter Víg
Trombone . Luís Rodrigues
Tuba . Fabien Filipe