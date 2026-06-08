Fiscalidade na habitação em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 8 de Junho de 2026.

No Correio da Manhã:

- "Circuito do dinheiro levanta dúvidas. Fisco aperta cerco aos clubes de futebol. Suspeitas da prática de eventuais crimes de fraude fiscal"

- "Marco Silva avança. Mourinho em Madrid e 15 milhões a caminho da Luz"

- "Drama. Eriksen volta a cair em campo agarrado ao peito"

- "Seis em cada dez polícias têm mais de 40 anos e são cada vez menos"

- "10 de Junho. Montenegro e Seguro pedem regresso dos emigrantes"

- "Afogamentos. Dois homens morrem no Douro e Guadiana"

- "Visita a Espanha. 'Lotação esgotada' na missa do Papa em Madrid"

- "Coimbra. Preso faz assaltos armados nas saídas precárias"

- "Rede social. Instagram promete proteger jovens"

No Público:

- "IHRU não fiscaliza isenções fiscais no arrendamento acessível"

- "Investigação. Consultora de Castro Alves apresentou traficante acusado de ligações ao PCC para negócios de cannabis"

- "Médio Oriente. Irão lança nova vaga de mísseis em retaliação contra Israel"

- "Dia da greve geral. Manifestantes vão apresentar queixa contra PSP por agressão"

- "Luxemburgo. Montenegro e Seguro garantem que se 'completam'"

- "Presidente do TEDH. 'É absolutamente necessário inverter a narrativa populista anti-judicial'"

- "Força Aérea. F-35, Gripen ou Eurofighter? A batalha euro-atlântica pela substituição dos F-16"

No Jornal de Notícias:

- "Milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês"

- "Imigrantes em Portugal 'fogem' para Espanha"

- "Espinho. Estacionamento ainda mais difícil com encerramento da Rua 2"

- "Papa. Um milhão de fiéis em Madrid para ouvir a missa de Leão XIV"

- "Futebol. Dinamarquês Eriksen voltou a cair inanimado durante jogo"

- "Um em cada cinco doentes internados com o vírus sincicial respiratório morre"

- "North Festival. The Cure: a maior enchente de sempre"

- "Droga. Malas com cocaína perdidas tramam um dos maiores traficantes"

No Diário de Notícias:

- "Seis crimes por dia contra elementos da PSP e da GNR"

- "10 de Junho. Seguro no Luxemburgo: diáspora, língua portuguesa, inclusão e Europa"

- "Guerra. Irão lança mísseis contra Israel após bombardeamento a Beirute"

- "Chega. Luta por distritais mostra que só Ventura é unânime"

- "Óbito. Manuel Augusto (1957-2026). O 'amigo de Portugal' na diplomacia angolana"

- "Combustíveis. Gasóleo sobre três cêntimos por litro, mas gasolina recua um cêntimo"

- "Espanha. Papa reúne com vítimas de abusos um dia após presidir a missa para 1,2 milhões de fiéis em Madrid"

- "Estreia de 'O Dia da Revelação'. Steven Spielberg. O cinema ainda é uma arte religiosa"

- "Benfica. Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga a ideia de dominar a bola"

No Negócios:

- "Conversa capital Paula Franco. 'Há milhares de declarações de IRS por liquidar'"

- "Bruxelas vê Portugal em 'dificuldades' para cumprir regras"

- "Nordea AM desafia investidores a não ficarem parados"

- "Reportagem. Nem só de camiões vive a logística por detrás de um supermercado"

- "Investidor privado. Da Nike à Uber, as ações que levam a Taça do Mundial"

- "António Moita. A solução milagrosa de criar novos partidos"

- "Simon Johnson. A instabilidade de Ormuz faz da Rússia um país vencedor"

No O Jornal Económico:

- "Lucros das companhias aéreas caem para metade"

- "Novos créditos pesam mais na compra de casa"

- "OPEP aprova quarto aumento de produção de petróleo desde o fecho de Ormuz"

- "Cem dias de guerra custaram 62 mil milhões"

- "Estudo. Ver futebol na TV pode custar até 70 euros por mês"

- "'Portugal está muito atrasado no capital de risco'. Líder da Dealflow.eu"

- "Inquérito: IA destrói mais empregos do que vai gerar"

- "Eleições no Kosovo. Kurtio ganha mas sem maioria absoluta"

- "Guerra no Médio Oriente continua nas duas frentes"

No Record:

- "Benfica. Olá Marco. Adiós Mourinho. Florentino vence eleições e arruma a questão"

- "Líder do Real Madrid 'muito orgulhoso' pelo regresso de Mou"

- "Encarnados encaixam 15 MEuro e novo treinador tem via aberta"

- "Gonçalo Oliveira no Rennes por 3,5 MEuro"

- "SAD faz participação contra Gustavo Correia. Árbitro acusado de mentir no relatório do Famalicão-Benfica"

- "Sporting. Novela turca chega ao fim. Suárez afasta-se do Fenerbahçe"

- "Andebol. Benfica 39-41 Sporting. Triplete em tempo extra"

- "Futsal. Sporting bate Sp. Braga e decide título com o Benfica"

- "FC Porto. Quinteto para resolver. Plantel em reconstrução. Cláudio Ramos, Zaidu, Eustáquio, Veron e Samuel Portugal acabam contrato em 2027"

- "Basquetebol. Benfica 89-73 FC Porto. Águias entram a matar"

- "Seleção. Potência máxima. Campeões do PSG já mexem"

- "Eriksen sofre novo colapso em campo"

No O Jogo:

- "Benfica. Adiós. Florentino Pérez ganhou as eleições e José Mourinho segue mesmo para o Real Madrid, deixando 15 milhões nos cofres da Luz"

- "Caminho livre para Marco Silva ser oficializado como novo técnico"

- "Iraola e Vincenzo Italiano eram opções alternativas"

- "FC Porto. André Silva prepara-se para assinar. Avançado faz hoje exames e fecha acordo com a SAD"

- "Eustáquio tem mercado e pode valorizar no Mundial"

- "Sporting. Alívio por Suárez. Candidato do Fenerbahçe com quem tinha acordo não foi eleito"

- "Silas Andersen: físico, mentalidade e reação forte à pressão"

- "Seleção. Um andamento como poucos. Diferença abismal nos minutos entre lusos e congoleses"

- "Quarteto do PSG já treina"

- "Eriksen volta a assustar. Médio caiu inanimado mas recuperou"

E no A Bola:

- "Puzzle completo. Florentino Pérez venceu as eleições na casa 'blanca' e as peças encaixam-se. José Mourinho no Real Madrid. Marco Silva no Benfica"

- "'Orgulhoso pelo regresso de um dos melhores treinadores do mundo, um madridista, José Mourinho'"

- "Central Gonçalo Oliveira vendido ao Rennes por Euro3,5 milhões"

- "Sporting. Luis Suárez seguro em Alvalade"

- "FC Porto. Froholdt termina época com 62 jogos"

- "Seleção. Quarteto do PSG já se treinou"

- "Internacional. Que susto, Eriksen!"

- "O meu mundial. 'Ao ouvir o hino lembrei-me da minha família emigrante'"

- "Andebol. Sporting vence Benfica e garante Taça de Portugal"

- "Futsal. Sporting elimina SC Braga e joga final com o Benfica"

- "Basquetebol. Benfica derrota FC Porto com Neemias a ver"