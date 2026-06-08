Fiscalidade na habitação em destaque na imprensa nacional
Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 8 de Junho de 2026.
No Correio da Manhã:
- "Circuito do dinheiro levanta dúvidas. Fisco aperta cerco aos clubes de futebol. Suspeitas da prática de eventuais crimes de fraude fiscal"
- "Marco Silva avança. Mourinho em Madrid e 15 milhões a caminho da Luz"
- "Drama. Eriksen volta a cair em campo agarrado ao peito"
- "Seis em cada dez polícias têm mais de 40 anos e são cada vez menos"
- "10 de Junho. Montenegro e Seguro pedem regresso dos emigrantes"
- "Afogamentos. Dois homens morrem no Douro e Guadiana"
- "Visita a Espanha. 'Lotação esgotada' na missa do Papa em Madrid"
- "Coimbra. Preso faz assaltos armados nas saídas precárias"
- "Rede social. Instagram promete proteger jovens"
No Público:
- "IHRU não fiscaliza isenções fiscais no arrendamento acessível"
- "Investigação. Consultora de Castro Alves apresentou traficante acusado de ligações ao PCC para negócios de cannabis"
- "Médio Oriente. Irão lança nova vaga de mísseis em retaliação contra Israel"
- "Dia da greve geral. Manifestantes vão apresentar queixa contra PSP por agressão"
- "Luxemburgo. Montenegro e Seguro garantem que se 'completam'"
- "Presidente do TEDH. 'É absolutamente necessário inverter a narrativa populista anti-judicial'"
- "Força Aérea. F-35, Gripen ou Eurofighter? A batalha euro-atlântica pela substituição dos F-16"
No Jornal de Notícias:
- "Milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês"
- "Imigrantes em Portugal 'fogem' para Espanha"
- "Espinho. Estacionamento ainda mais difícil com encerramento da Rua 2"
- "Papa. Um milhão de fiéis em Madrid para ouvir a missa de Leão XIV"
- "Futebol. Dinamarquês Eriksen voltou a cair inanimado durante jogo"
- "Um em cada cinco doentes internados com o vírus sincicial respiratório morre"
- "North Festival. The Cure: a maior enchente de sempre"
- "Droga. Malas com cocaína perdidas tramam um dos maiores traficantes"
No Diário de Notícias:
- "Seis crimes por dia contra elementos da PSP e da GNR"
- "10 de Junho. Seguro no Luxemburgo: diáspora, língua portuguesa, inclusão e Europa"
- "Guerra. Irão lança mísseis contra Israel após bombardeamento a Beirute"
- "Chega. Luta por distritais mostra que só Ventura é unânime"
- "Óbito. Manuel Augusto (1957-2026). O 'amigo de Portugal' na diplomacia angolana"
- "Combustíveis. Gasóleo sobre três cêntimos por litro, mas gasolina recua um cêntimo"
- "Espanha. Papa reúne com vítimas de abusos um dia após presidir a missa para 1,2 milhões de fiéis em Madrid"
- "Estreia de 'O Dia da Revelação'. Steven Spielberg. O cinema ainda é uma arte religiosa"
- "Benfica. Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga a ideia de dominar a bola"
No Negócios:
- "Conversa capital Paula Franco. 'Há milhares de declarações de IRS por liquidar'"
- "Bruxelas vê Portugal em 'dificuldades' para cumprir regras"
- "Nordea AM desafia investidores a não ficarem parados"
- "Reportagem. Nem só de camiões vive a logística por detrás de um supermercado"
- "Investidor privado. Da Nike à Uber, as ações que levam a Taça do Mundial"
- "António Moita. A solução milagrosa de criar novos partidos"
- "Simon Johnson. A instabilidade de Ormuz faz da Rússia um país vencedor"
No O Jornal Económico:
- "Lucros das companhias aéreas caem para metade"
- "Novos créditos pesam mais na compra de casa"
- "OPEP aprova quarto aumento de produção de petróleo desde o fecho de Ormuz"
- "Cem dias de guerra custaram 62 mil milhões"
- "Estudo. Ver futebol na TV pode custar até 70 euros por mês"
- "'Portugal está muito atrasado no capital de risco'. Líder da Dealflow.eu"
- "Inquérito: IA destrói mais empregos do que vai gerar"
- "Eleições no Kosovo. Kurtio ganha mas sem maioria absoluta"
- "Guerra no Médio Oriente continua nas duas frentes"
No Record:
- "Benfica. Olá Marco. Adiós Mourinho. Florentino vence eleições e arruma a questão"
- "Líder do Real Madrid 'muito orgulhoso' pelo regresso de Mou"
- "Encarnados encaixam 15 MEuro e novo treinador tem via aberta"
- "Gonçalo Oliveira no Rennes por 3,5 MEuro"
- "SAD faz participação contra Gustavo Correia. Árbitro acusado de mentir no relatório do Famalicão-Benfica"
- "Sporting. Novela turca chega ao fim. Suárez afasta-se do Fenerbahçe"
- "Andebol. Benfica 39-41 Sporting. Triplete em tempo extra"
- "Futsal. Sporting bate Sp. Braga e decide título com o Benfica"
- "FC Porto. Quinteto para resolver. Plantel em reconstrução. Cláudio Ramos, Zaidu, Eustáquio, Veron e Samuel Portugal acabam contrato em 2027"
- "Basquetebol. Benfica 89-73 FC Porto. Águias entram a matar"
- "Seleção. Potência máxima. Campeões do PSG já mexem"
- "Eriksen sofre novo colapso em campo"
No O Jogo:
- "Benfica. Adiós. Florentino Pérez ganhou as eleições e José Mourinho segue mesmo para o Real Madrid, deixando 15 milhões nos cofres da Luz"
- "Caminho livre para Marco Silva ser oficializado como novo técnico"
- "Iraola e Vincenzo Italiano eram opções alternativas"
- "FC Porto. André Silva prepara-se para assinar. Avançado faz hoje exames e fecha acordo com a SAD"
- "Eustáquio tem mercado e pode valorizar no Mundial"
- "Sporting. Alívio por Suárez. Candidato do Fenerbahçe com quem tinha acordo não foi eleito"
- "Silas Andersen: físico, mentalidade e reação forte à pressão"
- "Seleção. Um andamento como poucos. Diferença abismal nos minutos entre lusos e congoleses"
- "Quarteto do PSG já treina"
- "Eriksen volta a assustar. Médio caiu inanimado mas recuperou"
E no A Bola:
- "Puzzle completo. Florentino Pérez venceu as eleições na casa 'blanca' e as peças encaixam-se. José Mourinho no Real Madrid. Marco Silva no Benfica"
- "'Orgulhoso pelo regresso de um dos melhores treinadores do mundo, um madridista, José Mourinho'"
- "Central Gonçalo Oliveira vendido ao Rennes por Euro3,5 milhões"
- "Sporting. Luis Suárez seguro em Alvalade"
- "FC Porto. Froholdt termina época com 62 jogos"
- "Seleção. Quarteto do PSG já se treinou"
- "Internacional. Que susto, Eriksen!"
- "O meu mundial. 'Ao ouvir o hino lembrei-me da minha família emigrante'"
- "Andebol. Sporting vence Benfica e garante Taça de Portugal"
- "Futsal. Sporting elimina SC Braga e joga final com o Benfica"
- "Basquetebol. Benfica derrota FC Porto com Neemias a ver"