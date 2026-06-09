André Rodrigues já não é jogador do Marítimo

O Marítimo anunciou hoje que chegou a acordo para a interrupção do contrato com o avançado André Rodrigues.

O atleta que actua preferencialmente na ala direita foi contrato em Julho de 2024, mas não conseguiu se afirmar no emblema maritimista, tendo sido emprestado por duas vezes, a última na temporada que agora findou, onde representou o Desportivo de Chaves, na segunda metade do campeonato e, a primeira, no mesmo período, à Oliveirense.

Na campanha que culminou com a conquista do campeonato e com a promoção ao principal escalão, André Rodrigues foi chamado por Miguel Moita para a partida diante do Feirense para a 20.ª jornada, onde na condição de suplente utilizado, disputou o único encontro pelos verde-rubros, mas que lhe permitiu assegurar o seu nome na lista de campeões da II Liga portuguesa de futebol.

