Costa do Marfim vence Equador por 1-0 na fase de grupos

A Costa do Marfim saiu vencedora diante do Equador numa partida decidida por um golo de diferença.

Além do resultado, o registo disciplinar da equipa marfinense destacou-se na primeira parte. S. Fofana foi advertido aos 28 minutos, F. Kessié viu cartão amarelo aos 39 e G. Doué seguiu o mesmo caminho aos 40.

As contas do Grupo E

O Grupo E está ainda muito em aberto, mas Alemanha e Costa do Marfim partem na frente com 3 pontos e, tendo ainda 2 jogos por disputar, sabem que mais 3 pontos podem deixá-las muito perto dos oitavos, enquanto chegar aos 6 pontos pode até ser suficiente para garantir já o apuramento consoante o desfecho dos outros encontros. Equador e Curaçau continuam sem pontos, pelo que precisam de começar a somar de imediato: com 2 jogos em falta, o máximo a que podem chegar são 6 pontos, e uma nova derrota deixá-los-ia sob enorme pressão ou mesmo à beira da eliminação. O duelo entre Alemanha e Costa do Marfim pode desde já clarificar quem fica em posição privilegiada, enquanto o Equador-Curaçau é praticamente decisivo para manter viva a luta pelos dois primeiros lugares.