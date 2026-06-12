Jardim da Serra campeão absoluto e vencedor da Taça da Madeira

Disputaram-se no último fim-de-semana os Campeonatos Regionais Absolutos de verão, com a vitória colectiva a caber à Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra em ambos os sexos, informa hoje a Associação de Atletismo da RAM.

"Com estes campeonatos, concluiu-se também a classificação da Taça da Madeira, competição que agrega as classificações femininas e masculinas dos vários campeonatos absolutos ao longo da época desportiva, desde o corta-mato à pista, passando também pela estrada, montanha e trail", conta.

Com a vitória nos campeonatos absolutos, "a Associação do Jardim da Serra consolidou a vantagem que já trazia e sagrou-se vencedora da Taça da Madeira, em 2026, repetindo a vitória já alcançada na época anterior", fazendo assim o 'bi'.

Quanto aos resultados individuais de maior destaque durante os Campeonatos Regionais Absolutos foram alcançados por atletas jovens: "Clara Teixeira (AJS) e os maritimistas Mateus Jesus e Fábio Aguiar. Clara Teixeira lançou o martelo de 4 kg a 54,59m, estabelecendo uma nova melhor marca regional de sub-18 com o engenho de seniores. Mateus Jesus estabeleceu um novo recorde regional de sub-18 nos 400m, com 49'06, resultado que confirma a marca de qualificação necessária para participar nos Campeonatos da Europa do seu escalão etário. Fábio Aguiar melhorou a sua marca no salto com vara, para 4,60m, que constitui também marca de qualificação para os Europeus de sub-18."

Diz a ACDJS que se prevê que, "pelo menos, estes três jovens madeirenses venham a ser convocados para participar nos Europeus de sub-18, que irão decorrer em Rieti (Itália) entre 16 e 19 de Julho".

Campeonatos Regionais sub-18

Entretanto, "a competição está de regresso já amanhã com a realização dos Campeonatos Regionais de sub-18, que vão ter lugar em Câmara de Lobos (Estádio do Carmo), no Funchal (RG3) e ainda na Ribeira Brava (Centro Desportivo da Madeira)".

Já neste próximo domingo, vai para a estrada o IX Grande Prémio do Santo da Serra.

A prova terá uma extensão de 9,3 quilómetros e terá partida na Rua dos Casais Próximos, à direita Rua Padre João Gomes Henriques virando posteriormente à esquerda seguindo pela Estrada Santo António da Serra em direção à Rotunda com a Escultura em Homenagem aos Agricultores e Produtores de Sidra.

Em seguida entra na Estrada Regional 110 em direção à Camacha e ao chegar à entrada do Caminho do Salto retorna e prossegue no sentido inverso em direção ao Santo da Serra.

Ao chegar à Rotunda da Escultura entra na 1ª à direita, Estrada Dr. João de Gouveia (variante), chegando à Rotunda das Oliveiras seguindo à direita no Caminho do Poiso e logo depois do Reforço de Eletricidade (no entroncamento com o Caminho da Achada do Curral) prosseguindo no sentido inverso, ao chegar novamente ao inicio do Caminho do Poiso, vira à direita em direção a Santa Cruz, chegando à entrada do Campo de Golfe retorna e segue em direção ao Santo da Serra, passa novamente na Rotunda das Oliveiras, segue pela direita para a Estrada do Santo António da Serra, à esquerda pela Rua Padre João Gomes Henriques, à direita na Rua dos Casais Próximos, terminando no mesmo local da partida.

A entrega de prémios está aprazada para as 18h45.