Jardim da Serra e Marítimo são campeões regionais de Sub-18 em atletismo

Já são conhecidos os novos campeões regionais de Sub-18 em atletismo. No setor feminino, a equipa da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra sagrou-se campeã regional, sendo que no sector masculino o Club Sport Marítimo conquistou o 1.º lugar do pódio.

Foto Enyo Freitas

"A conquista destes títulos representa o culminar de uma época marcada por muito empenho, dedicação e espírito competitivo, refletindo o crescimento do atletismo regional e o forte investimento dos clubes na formação desportiva", aponta nota da Associação de Atletismo da Madeira.

"Com estes resultados, Jardim da Serra e Marítimo reforçam o seu estatuto como referências do atletismo madeirense, celebrando mais um importante capítulo na história do desporto jovem da Região", termina a mesma nota.