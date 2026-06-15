Paulo Costa encerra Festa da Cereja no Jardim da Serra com novo trabalho discográfico
No próximo domingo, 21 de Junho, o cantor madeirense Paulo Costa vai apresentar o seu novo trabalho discográfico na Festa da Cereja, na freguesia do Jardim da Serra.
O artista sobe ao palco após o concerto da artista nacional Rosinha, estando a sua actuação marcada para as 21h, acompanhado pela sua banda e bailarinas.
O espectáculo musical irá encerrar a noite e a própria festa, com o término previsto por volta das 22h.