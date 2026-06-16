JPP critica a política ambiental de Albuquerque e Eduardo Jeus

Rafael Nunes (JPP) foi o terceiro deputado a fazer uma intervenção, nos trabalhos plenários de hoje.

Rafael Nunes fez uma intervenção a partir do Dia Mundial do Ambiente e dos Mares, tendo, a esse propósito, criticado seriamente a acção/inacção do Governo Regional, o que está a colocar em risco a natureza na Madeira, onde o JPP vê “total anarquia”.

Além disso, o turismo, “que é e continuará a ser” um pilar económico, está em causa, pois a “imagem” que está a ser transmitida não é no sentido de garantir o futuro.

Em geral, estão a ser colocados em causa recurso que põe “em causa o nosso futuro”.

Rafael Nunes critica, igualmente, a atitude dos governantes quando confrontados com as críticas: “É esta a democracia de Miguel Albuquerque? É esta a democracia de Eduardo Jesus?”

O JPP diz que, quando se julga não poder piorar, há sempre mais alguma coisa. O deputado deu o exemplo concreto do teleférico do Curral das Freiras.

A intervenção do deputado terminou com uma pergunta: "Que Madeira queremos deixar a quem virá depois de nós?"