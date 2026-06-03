Socialista acusam Eduardo Jesus de "fugir à Justiça"

Em reacção à rejeição na Assembleia Legislativa da Madeira, esta manhã, do levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Jesus, o Grupo Parlamentar do PS crítica, em nota enviada, o facto de a maioria PSD/CDS ter votado contra para que o secretário regional possa responder no âmbito do processo relacionado com as ofensas dirigidas às deputadas socialistas Sílvia Silva e Sancha de Campanella.

Na nota, os socialistas acusam Eduardo Jesus de "sob o manto da imunidade, fugir à Justiça, perante uma situação desta gravidade."

Paulo Cafôfo refere que em causa estão afirmações atentórias à honra das visadas e que extravasam o debate político e que entram no campo da ofensa pessoal, não podendo, por isso ser toleradas. "Quando estamos, claramente, perante um alegado crime, aquilo que vemos é um governante a furtar-se a dar os devidos esclarecimentos perante a Justiça, com a protecção e a cumplicidade do PSD”, afirma o líder parlamentar do PS, sublinhando que esta situação é ainda mais gravosa por tratar-se de alguém que está no exercício de um cargo público.

Lamentando o facto de Eduardo Jesus não se ter desculpado às visadas, Cafôfo conclui "não ter havido qualquer arrependimento da sua parte".

O socialista aproveita também para questionar do que é que tem medo o secretário regional. “Se estava tão tranquilo com a situação e com a desculpa vergonhosa e esfarrapada de que as palavras usadas constavam no dicionário, qual é o receio de responder perante a Justiça?”, questiona.