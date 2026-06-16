Portugal faz último treino antes da estreia e viaja para Houston

A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes da estreia no Mundial2026 de futebol e viaja até Houston, onde, na quarta-feira, defronta a República Democrática do Congo, na primeira jornada do Grupo K.

Em Palm Beach, na Flórida, Portugal tem uma sessão agendada para as 10:00 (15:00 de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, o central Rúben Dias voltou a trabalhar de forma limitada e à parte do grupo, situação que deixa o defesa em perigo de falhar o duelo com os africanos.

Após o treino, a comitiva lusa tem viagem marcada para Houston às 14:30 (19:30) e, já no estado do Texas, no Estádio NRG, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer antevisão do embate com a RD Congo em conferência de imprensa, às 18:45 (00:45).

O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para quarta-feira, às 12:00 locais (18:00), em Houston, no Estádio NRG, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.