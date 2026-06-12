Portugal realiza último treino em solo luso e viaja para os Estados Unidos

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino em solo luso, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja de tarde para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial2026.

A equipa orientada pelo espanhol Roberto Martínez tem um treino agendado para as 10:00, com 15 minutos abertos à comunicação social, seguindo-se a cerimónia de despedida, pelas 12:20, com declarações do selecionador e de um jogador.

A comitiva lusa segue depois para o Aeroporto Humberto Delgado e parte pelas 15:05 rumo a Palm Beach, nos Estados Unidos, local que vai servir de quartel-general da seleção durante a prova.

A chegada a solo norte-americano está prevista para as 19:15 locais (00:15 horas de Lisboa), com os eleitos a seguirem depois para o hotel que vai acolher a seleção portuguesa, estando previstas declarações à chegada.

O Mundial2026, que começou na quinta-feira com a vitória do México sobre a África do Sul, por 2-0, vai decorrer até 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Portugal integra a Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início às 12:00 (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).