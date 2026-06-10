Portugal vence Nigéria no último particular antes da fase final

Portugal venceu hoje a Nigéria por 2-1, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no último particular antes da fase final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, que arranca na quinta-feira.

Pedro Neto, aos 23 minutos, e Francisco Conceição, aos 75, apontaram os golos da formação das 'quinas', enquanto Akor Adams, aos 37, faturou para os nigerianos, que falharam o apuramento para o Mundial2026.

A seleção lusa, que vai disputar o nono Mundial e sétimo consecutivo, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, estreia-se na prova em 17 de junho, face à República Democrática do Congo, em jogo do Grupo K, em Houston.