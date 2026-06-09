RD Congo perde com Chile antes da estreia frente a Portugal

A República Democrática do Congo, adversária de Portugal na estreia no Mundial2026 de futebol, perdeu hoje por 2-1 com o Chile, no último jogo de preparação antes da fase final, disputado à porta fechada em Orléans, na França.

Os chilenos, que no sábado foram derrotados por Portugal no Estádio Nacional (2-1), inauguraram o marcador no início da segunda parte, aos 52 minutos, com um golo do avançado Lucas Cepeda, e aumentaram a vantagem perto do fim, aos 86, através do médio Matías Sepúlveda, pouco antes de o defesa Joris Kayembe reduzir, aos 88, estabelecendo o resultado final.

O jogo deveria ter sido disputado em Espanha, mas a Câmara de La Línea de la Concepción impediu a realização do encontro no estádio municipal daquela localidade da Andaluzia, devido à epidemia de Ébola que eclodiu no país africano, o que motivou a transferência para Orléans, sem a presença de espetadores.

Depois do empate 0-0 com a Dinamarca, na quarta-feira passada, na cidade belga de Liège, a República Democrática do Congo terminou com uma derrota a preparação para o Mundial2026, no qual defrontará Portugal na jornada inaugural do Grupo K, em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos.

A equipa das 'quinas' volta a entrar em ação em 23 de junho, frente ao Uzbequistão, estreante em fases finais do Campeonato do Mundo, na mesma cidade norte-americana, antes de defrontar a Colômbia, na terceira e última jornada, em 27 de junho, em Miami, também nos Estados Unidos.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre quinta-feira e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.