Portugal faz o último treino antes do duelo com a Nigéria

A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes do duelo particular de quarta-feira com a Nigéria, naquele que será o último teste antes da partida para os Estados Unidos, com vista à participação no Mundial2026 de futebol.

Tal como tem sido habitual, Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, o selecionador Roberto Martínez contou com todos os 26 jogadores convocados (além do guarda-redes Ricardo Velho), incluindo Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam no último sábado o duelo com o Chile (2-1) por terem sido autorizados a chegar mais tarde ao estágio, e Matheus Nunes, que não defrontou os sul-americanos devido a questões físicas.

Martínez tem, assim, à sua disposição todos jogadores chamados, embora já seja certo que Rafael Leão vai falhar a partida com os nigerianos, devido a castigo. O avançado viu o cartão vermelho direto frente aos chilenos, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Antes do treino, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.