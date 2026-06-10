Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

‘Relógio de ponto’ avança em Julho no SESARAM. Controlo da assiduidade vai passar a ser feito através da conjugação da leitura facial e do cartão de identificação do trabalhador. É o culminar de um processo conturbado que arrancou em 2010. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Dois milhões de cromos compõem a maior colecção da ilha. Começou aos 7 anos e hoje tem um espólio que conta a história futebolística do País. Peça mais antiga tem um século e faltam-lhe apenas dois cromos para fechar a caderneta da prova que arranca amanhã * Machico lança ‘Praça do Mundial’.

Filipe Delgado e Vinyl nas Festas de São Vicente. Artistas nacionais vêm actuar a 26 de Agosto *Escola de Dança do Funchal faz gala dos 20 anos, no Centro de Congressos, num espectáculo co-organizado pelo DIÁRIO

Fique também a saber que Emigrantes contribuem para “uma rede global de influência”. No Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, secretário de Estado que tutela a área, concede entrevista ao DIÁRIO * Visita de Seguro tratada com discrição.

E, por fim, Rede de tráfico de droga julgada por abastecer Estreito.

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