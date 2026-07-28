Encontrada carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos em Madrid
Uma grande carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos foi encontrada em Madrid durante umas obras promovidas pela autarquia.
A descoberta foi feita durante obras de construção no Centro Integrado de Formação para a Segurança e Emergências (CIFSE) da Câmara Municipal de Madrid, no bairro de Latina, adiantaram na segunda-feira as autoridades locais.
A vice-presidente da Câmara de Madrid, Inma Sanz, acompanhada pela chefe de Obras e Equipamentos, Paloma García Romero, explicou no local do CIFSE que a construção do novo edifício de salas de aula "levou a uma descoberta semelhante à feita noutro projeto da câmara, o quartel de bombeiros do centro logístico de Atalayuela, onde foram encontrados os restos de um mamute".
"Neste estaleiro de obras, surgiu também uma descoberta muito surpreendente: a carapaça de uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, da época do Miocénico", relatou, citada pela agência Europa Press.
Os especialistas vão transferir os restos mortais para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.
Sanz não escondeu a sua surpresa, afirmando que "é absolutamente espantoso que tenha aparecido aqui uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, e a tal profundidade, a muitos metros de profundidade".
Pensa-se que os restos mortais são a carapaça de uma tartaruga gigante identificada como Titanochelon bolivari, datada do Miocénico Médio ao Miocénico Inferior, ou seja, com mais de 15 milhões de anos.