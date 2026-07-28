Entre incêndios, saúde e polémicas no futebol

Correio da Manhã:

- "Disfunção Sexual. Disparam gastos para tratar a impotência"

- "Mastantuono. Craque do Real Madrid oferecido ao Benfica"

- "Diretores pedem adiamento de abertura do ano escolar para o secundário"

- "AD trava explicações de Luís Neves"

- "Galp lucra 4,5 milhões de euros por dia"

- "Ansião. Mata primo com três facadas à porta de casa"

- "Saúde. Uma em cada cinco crianças tem peso a mais"

- "Lisboa. Fogo em prédio que acolhia 19 sem-abrigo"

- "Sporting. renovação milionária para segurar Maxi"

Público:

- "Gastos de milhões na defesa sem fiscalização garantida de TDC e PGR"

- "Incêndios. Portugueses em Bordéus: 'Tenho uma mala feita na bagageira do carro'"

- "UE reforça apoio contra as chamas"

- "Fogo leva a corte da A1 e da Linha do Norte"

- "Reportagem. Uma viagem pelos 80 anos da 'cortina de ferro'"

- "Em dez anos. Mais de 22 mil doentes com hepatite C curados"

- "Médio Oriente. Preços altos do petróleo com tendência para permanecer"

- "Exames. Um euro a cada professor por resposta classificada"

- "Astronomia. Como ver o eclipse em segurança e os óculos que o PÚBLICO dá"

- "Seis meses após a 'Kristin'. Filhos de um estado menor: meio ano depois, casas continuam por reparar"

- "UNESCO. Com dois teatros, a Amazónia tornou-se ainda mais património da Humanidade"

Jornal de Notícias:

- "Uma centena de animais presos há uma década devido a processos judiciais"

- "A vida em contentores desde a tempestade Kristin"

- "F. C. Porto. Villas-Boas pede suspensão do presidente do Conselho de Arbitragem"

- "Fogo. Emigrantes portugueses deslocados por incêndios que devoram França"

- "Tráfico. Menina de 12 anos vendida pelos pais para pagar dívida salva em Lisboa"

- "Exames. Escolas chamam professores de férias para correções"

- "Valongo. Lixo fora do sítio preocupa autarquia e moradores"

- "Saúde. Notificações de hepatite A aumentam 265% num ano"

- "Música. Obra integral de Adriano Correia de Oliveira num só volume"

Negócios:

- "Galp sem receio de interferência política em Sines"

- "Tempestades. Apenas apoios ao emprego excedem as previsões do Governo"

- "Matérias-primas. Calor destrói colheitas e cereais disparam"

- "Ajudas de Estado. Bruxelas altera regras para apoiar a siderurgia"

- "Construção. Mota-Engil apontada na corrida à Odebrecht"

- "Os mais poderosos 2026. #48 Fundador da Sword Health tem vindo a fazer negócios um pouco por todo o mundo/ #47 É o rosto discreto da TMG automotive há 18 anos. A Europa é o mercado com mais peso, mas é nos EUA que a gestora agora aposta para crescer"

O Jornal Económico:

- "Rede de carregamento de elétricos cresceu 660% em 10 anos"

- "Lucros do Abanca sobem 12% em Portugal"

- "Angola encaixa 280 milhões com venda de 15% da Unitel"

- "Galp lucra 812 milhões com mais produção e preços mais altos"

- "Quadrante prevê aquisições nos EUA, Europa Central e de Leste"

- "Mercados. Bancos centrais querem apostar mais em ouro"

- "Bruxelas quer alterar regras para setor do aço e startups"

- "IA já corta custos em seis em cada dez empresas"

- "Mundo vai precisar de 40 mil novos aviões"

- "Porsche vai cortar 5.000 postos de trabalho"

O Jogo:

- "Judiciária investiga arbitragem. Ministério Público confirma inquérito após denúncia sobre o episódio que levou à saída de Duarte Gomes e convoca unidade de combate à corrupção. Fugas de informação sobre nomeações, chamadas, vídeos e áudios no processo"

- "PSG afasta-se de Diogo Costa"

- "Empresário diz que Lewandowski não quis jogar nos portistas"

- "Villas-Boas deixa conselho a Luciano Gonçalves: 'Deve suspender temporariamente as suas funções'"

- "Benfica. Marco Silva risca quatro. Jovens sacrificados por excesso de opções. Rui Silva, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira e João Rego descem à equipa B"

- "Chaloupek referendado e Mastantuono apontado"

- "Sporting. Premier League ataca Catamo. SAD já tem conhecimento de clubes interessados"

- "Watford estica a corda e pede 20 MEuro por Irankunda"

- "Famalicão. 'Quero chegar aos 10 golos'. Como Cup começa hoje e Sorriso está motivado"

A Bola:

- "Villas-Boas pressiona Proença"

- "Presidente do PC Porto exige que o líder da FPF assuma 'posição mais clara e firme' sobre o que se passa na arbitragem"

- "Pede suspensão de Luciano Gonçalves"

- "Procuradoria Geral da República e Polícia Judiciária confirmam investigação de alegada reunião entre presidente do CA e Paulo Lopo, líder do Estrela da Amadora"

- "Eustáquio entra nas contas"

- "Benfica. Marco Silva blinda plantel"

- "Treinador quer equipa focada no decisivo jogo de quinta-feira frente ao St. Gallen"

- "Leandro Barreiro pode entrar nas contas"

- "Juventus insiste em Trubin"

- "Ivanovic não fecha a porta ao Galatasaray"

- "Saiba o plano para quatro jovens da formação"

- "Stepan Chaulopek no radar. Central de 23 anos do Slavia Praga esteve no Mundial e foi eleito o melhor defesa do campeonato checo"

- "Sporting. Leão quer segurar Gonçalo Inácio e Geny Catamo"

- "Com Maxi castigado (e Mangas no Monza), Fresneda pode jogar no lado esquerdo da defesa frente ao Estrela da Amadora no início da Liga"

- "Famalicão. A Bola em Itália para acompanhar a Como Cup com a participação dos minhotos"

Record

- "Central checo de 23 anos do Slavia de Praga. Chapoulek na Mira"

- "[Benfica] SAD pode avançar com proposta de 12 ME"

- "Barreiros, Ríos e Aursnes são opção para o St Galen"

- "Inglaterra chama por Trubin. Águia pediu 40 ME que recuou"

- "Palhinha no estágio do Bayern"

- "[Sporting] Impacto total do novo maestro. Zalazar encanta Borges"

- "Quaresma reforça candidature a capitão"

- "Flávio e Gonçalves à procura do onze"

- "Villas-Boas. 'Era prudente Luciano Gonçalves suspender funções"

- "'Macaco' [Fernando Madureira] arguido em esquema de bilhetes"