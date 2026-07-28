Entre incêndios, saúde e polémicas no futebol
Correio da Manhã:
- "Disfunção Sexual. Disparam gastos para tratar a impotência"
- "Mastantuono. Craque do Real Madrid oferecido ao Benfica"
- "Diretores pedem adiamento de abertura do ano escolar para o secundário"
- "AD trava explicações de Luís Neves"
- "Galp lucra 4,5 milhões de euros por dia"
- "Ansião. Mata primo com três facadas à porta de casa"
- "Saúde. Uma em cada cinco crianças tem peso a mais"
- "Lisboa. Fogo em prédio que acolhia 19 sem-abrigo"
- "Sporting. renovação milionária para segurar Maxi"
Público:
- "Gastos de milhões na defesa sem fiscalização garantida de TDC e PGR"
- "Incêndios. Portugueses em Bordéus: 'Tenho uma mala feita na bagageira do carro'"
- "UE reforça apoio contra as chamas"
- "Fogo leva a corte da A1 e da Linha do Norte"
- "Reportagem. Uma viagem pelos 80 anos da 'cortina de ferro'"
- "Em dez anos. Mais de 22 mil doentes com hepatite C curados"
- "Médio Oriente. Preços altos do petróleo com tendência para permanecer"
- "Exames. Um euro a cada professor por resposta classificada"
- "Astronomia. Como ver o eclipse em segurança e os óculos que o PÚBLICO dá"
- "Seis meses após a 'Kristin'. Filhos de um estado menor: meio ano depois, casas continuam por reparar"
- "UNESCO. Com dois teatros, a Amazónia tornou-se ainda mais património da Humanidade"
Jornal de Notícias:
- "Uma centena de animais presos há uma década devido a processos judiciais"
- "A vida em contentores desde a tempestade Kristin"
- "F. C. Porto. Villas-Boas pede suspensão do presidente do Conselho de Arbitragem"
- "Fogo. Emigrantes portugueses deslocados por incêndios que devoram França"
- "Tráfico. Menina de 12 anos vendida pelos pais para pagar dívida salva em Lisboa"
- "Exames. Escolas chamam professores de férias para correções"
- "Valongo. Lixo fora do sítio preocupa autarquia e moradores"
- "Saúde. Notificações de hepatite A aumentam 265% num ano"
- "Música. Obra integral de Adriano Correia de Oliveira num só volume"
Negócios:
- "Galp sem receio de interferência política em Sines"
- "Tempestades. Apenas apoios ao emprego excedem as previsões do Governo"
- "Matérias-primas. Calor destrói colheitas e cereais disparam"
- "Ajudas de Estado. Bruxelas altera regras para apoiar a siderurgia"
- "Construção. Mota-Engil apontada na corrida à Odebrecht"
- "Os mais poderosos 2026. #48 Fundador da Sword Health tem vindo a fazer negócios um pouco por todo o mundo/ #47 É o rosto discreto da TMG automotive há 18 anos. A Europa é o mercado com mais peso, mas é nos EUA que a gestora agora aposta para crescer"
O Jornal Económico:
- "Rede de carregamento de elétricos cresceu 660% em 10 anos"
- "Lucros do Abanca sobem 12% em Portugal"
- "Angola encaixa 280 milhões com venda de 15% da Unitel"
- "Galp lucra 812 milhões com mais produção e preços mais altos"
- "Quadrante prevê aquisições nos EUA, Europa Central e de Leste"
- "Mercados. Bancos centrais querem apostar mais em ouro"
- "Bruxelas quer alterar regras para setor do aço e startups"
- "IA já corta custos em seis em cada dez empresas"
- "Mundo vai precisar de 40 mil novos aviões"
- "Porsche vai cortar 5.000 postos de trabalho"
O Jogo:
- "Judiciária investiga arbitragem. Ministério Público confirma inquérito após denúncia sobre o episódio que levou à saída de Duarte Gomes e convoca unidade de combate à corrupção. Fugas de informação sobre nomeações, chamadas, vídeos e áudios no processo"
- "PSG afasta-se de Diogo Costa"
- "Empresário diz que Lewandowski não quis jogar nos portistas"
- "Villas-Boas deixa conselho a Luciano Gonçalves: 'Deve suspender temporariamente as suas funções'"
- "Benfica. Marco Silva risca quatro. Jovens sacrificados por excesso de opções. Rui Silva, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira e João Rego descem à equipa B"
- "Chaloupek referendado e Mastantuono apontado"
- "Sporting. Premier League ataca Catamo. SAD já tem conhecimento de clubes interessados"
- "Watford estica a corda e pede 20 MEuro por Irankunda"
- "Famalicão. 'Quero chegar aos 10 golos'. Como Cup começa hoje e Sorriso está motivado"
A Bola:
- "Villas-Boas pressiona Proença"
- "Presidente do PC Porto exige que o líder da FPF assuma 'posição mais clara e firme' sobre o que se passa na arbitragem"
- "Pede suspensão de Luciano Gonçalves"
- "Procuradoria Geral da República e Polícia Judiciária confirmam investigação de alegada reunião entre presidente do CA e Paulo Lopo, líder do Estrela da Amadora"
- "Eustáquio entra nas contas"
- "Benfica. Marco Silva blinda plantel"
- "Treinador quer equipa focada no decisivo jogo de quinta-feira frente ao St. Gallen"
- "Leandro Barreiro pode entrar nas contas"
- "Juventus insiste em Trubin"
- "Ivanovic não fecha a porta ao Galatasaray"
- "Saiba o plano para quatro jovens da formação"
- "Stepan Chaulopek no radar. Central de 23 anos do Slavia Praga esteve no Mundial e foi eleito o melhor defesa do campeonato checo"
- "Sporting. Leão quer segurar Gonçalo Inácio e Geny Catamo"
- "Com Maxi castigado (e Mangas no Monza), Fresneda pode jogar no lado esquerdo da defesa frente ao Estrela da Amadora no início da Liga"
- "Famalicão. A Bola em Itália para acompanhar a Como Cup com a participação dos minhotos"
Record
- "Central checo de 23 anos do Slavia de Praga. Chapoulek na Mira"
- "[Benfica] SAD pode avançar com proposta de 12 ME"
- "Barreiros, Ríos e Aursnes são opção para o St Galen"
- "Inglaterra chama por Trubin. Águia pediu 40 ME que recuou"
- "Palhinha no estágio do Bayern"
- "[Sporting] Impacto total do novo maestro. Zalazar encanta Borges"
- "Quaresma reforça candidature a capitão"
- "Flávio e Gonçalves à procura do onze"
- "Villas-Boas. 'Era prudente Luciano Gonçalves suspender funções"
- "'Macaco' [Fernando Madureira] arguido em esquema de bilhetes"