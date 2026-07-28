França enfrenta nova onda de calor partir desta terça-feira

A França vai enfrentar uma nova onda de calor a partir desta terça-feira, com temperaturas elevadas que dificultarão o combate aos incêndios, afirmou ontem o serviço de meteorologia público francês (Météo-France).

"O calor intenso vai atingir grande parte do país na terça-feira, 28 de julho, com um pico de intensidade na quarta-feira, 29 de julho", dia marcado por "temperaturas que poderão atingir os 40º Celsius no sudoeste", afirmou o Météo-France num comunicado.

Na quarta-feira, "as temperaturas continuarão a subir com uma intensa onda de calor em grande parte do Oeste de França. Espera-se que as temperaturas atinjam os 38°C em Paris e Tours, os 36°C em Lyon e Grenoble, e os picos de 40°C no Sudoeste", região que enfrenta incêndios florestais nas regiões de Gironde e Landes, onde centenas de milhares de pessoas foram retiradas de casa.

Cidade francesa de Gironda afasta regresso a curto prazo dos 220 mil retirados pelos incêndios As autoridades do departamento francês da Gironda, onde decorrem operações para combater um incêndio que já consumiu 42 mil hectares, afastaram hoje o regresso a curto prazo das 220 mil pessoas retiradas.

Na quinta-feira, a Météo-France prevê que as altas temperaturas se desloquem para leste, mas "as temperaturas deverão manter-se elevadas durante toda a semana".

A duração exacta desta onda de calor ainda será determinada nos próximos dias. Este é o quarto episódio de calor extremo deste verão e a 54ª onda de calor em todo o país desde 1947.

Uma onda de calor é definida como um período durante o qual as temperaturas estão anormalmente elevadas durante vários dias.

Para a definir, a Météo-France utiliza o Indicador Térmico Nacional (ITN), uma média das medições diárias da temperatura do ar de 30 estações meteorológicas de todo o país.

O ITN deve atingir ou ultrapassar os 25,3 °C num único dia e manter-se em ou acima dos 23,4 °C durante pelo menos três dias consecutivos.