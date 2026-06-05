Vulcão entra em erupção na Ilha das Flores na Indonésia

Um vulcão na ilha turística de Flores, no leste da Indonésia, entrou em erupção por diversas vezes, levando ao encerramento de um aeroporto local, anunciaram hoje as autoridades.

A erupção mais forte do Monte Lewotobi Laki-Laki, com 1.703 metros de altura, ocorreu hoje, lançando uma coluna de cinzas até 2.500 metros acima do cume, informou a agência de vulcanologia da Indonésia.

🌋🇮🇩 Little eruption from Lewotobi Laki-laki in Indonesia today with the ash column reaching. 2,784m above sea level.



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Os residentes que vivem perto de cursos de água devem permanecer vigilantes devido ao risco de cheias repentinas perigosas de material vulcânico, conhecidas como 'lahares', em caso de chuvas fortes, acrescentou a agência de vulcanologia.

"As autoridades suspenderam as operações no aeroporto local da cidade de Maumere, a cerca de 60 quilómetros a oeste do vulcão, afetando cinco voos domésticos", disse o diretor do aeroporto, Partahian Panjaitan.

A ilha das Flores, de onde partem muitas excursões, incluindo para o Parque Nacional de Komodo, fica a cerca de 800 quilómetros a leste de Bali.

Em novembro de 2024, o vulcão entrou em erupção várias vezes, matando nove pessoas e levando ao cancelamento de dezenas de voos internacionais de e para Bali.

Em julho do ano passado, outra erupção, acompanhada por uma coluna de cinzas que atingiu cerca de 8.000 metros acima do cume, resultou no cancelamento de 24 voos no aeroporto de Bali.

O vasto arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente devido à sua localização no "Anel de Fogo do Pacífico".