A Ilha Terceira está mais perto…

A nova rota Funchal / Terceira / Funchal teve o seu voo inaugural esta semana e contará com 2 voo semanais às Terças e Sextas de Junho a Setembro passando a 1 voo semanal à sexta a partir de Outubro.

A ilha Terceira é um dos destinos mais procurados para quem deseja mergulhar na história e na cultura açoriana.

A cidade de Angra do Heroísmo, Património Mundial da Humanidade, é um lugar fascinante para explorar, com ruas de calçada portuguesa e edifícios históricos enquanto o a caverna vulcânica do Algar do Carvão oferece formações geológicas impressionantes.

Finalmente, se visitar a ilha em Agosto, não pode perder as famosas Festas de Nossa Senhora da Guia, uma das maiores celebrações religiosas da ilha Terceira que atraem milhares de visitantes todos os anos, com procissões, música e muita animação.

Aproveite as sugestões da Intertours e parta à descoberta do que Portugal tem de melhor para lhe oferecer.

Açores | Ilha Terceira – Partida do Funchal

Paisagens vulcânicas imponentes, lagoas escondidas, grutas fascinantes e piscinas naturais de águas cristalinas.

Cada percurso revela miradouros de cortar a respiração e uma natureza preservada que convida a desacelerar e simplesmente contemplar.

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 386€

Partidas:

De Junho a Setembro – Terças e Sextas

A partir de Outubro: Sextas

Duração: 4 dias / 3 noites

Inclui: voo SATA Funchal/Terceira/Funchal em classe económica com bagagem de cabine (8kg) e mochila, transferes em privado aeroporto/hotel/aeroporto, estada de 3 noites no Angra Marina Hotel **** com pequeno-almoço, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e Seguro de Viagem.

Não inclui: despesas de reserva, bagagem de porão, extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados

Tanto o preço como a disponibilidade do pacote acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Consulte a Intertours e obtenha o seu programa personalizado, feito à sua medida, com opções que incluem alojamento e experiências à sua escolha.

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