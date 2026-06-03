Portugal continental com concentração de pólen elevada e baixa nas ilhas

A concentração de pólenes na atmosfera vai manter-se elevada em todas as regiões do continente na próxima semana e com valores baixos nos Açores e na Madeira, segundo o Boletim Polínico hoje divulgado.

Segundo as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), todo o território continental estará, entre sexta-feira e 11 de junho, em risco elevado de concentração de pólen, sobretudo das árvores oliveira, pinheiro, sobreiro e carvalhos e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

A concentração dos pólenes destas árvores e destas ervas está prevista para as regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto (Entre Douro e Minho), Coimbra (região da Beira Litoral), Castelo Branco (região da Beira Interior), Lisboa (região de Lisboa e Setúbal) e em Faro (Algarve).

No continente, a exceção vai para Évora (Alentejo), onde a concentração de pólen na atmosfera estará também elevada, mas com destaque dos grãos provenientes das árvores oliveira, pinheiro e sobreiro (exclui os carvalhos) e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

No Funchal (região autónoma da Madeira), a concentração de pólen na atmosfera estará baixa, com destaque dos pólenes das árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e plátano e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Já em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), a concentração de pólen na atmosfera será igualmente baixa, mas com destaque para os pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e pinheiro e das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).