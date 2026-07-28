Trump pede ao Senado para adiar férias de Agosto até aprovar reforma eleitoral

O Presidente norte-americano, Donald Trump, apelou ontem ao líder da maioria republicana no Senado para impedir que a câmara entre na pausa de agosto antes da aprovar a reforma eleitoral que endurece os requisitos de acesso ao voto.

"John Thune não deve permitir que o Senado dos EUA entre de férias até que a Lei Salvar a América seja aprovada (...); então os republicanos poderiam aprovar rapidamente tudo aquilo com que sempre sonharam", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

O chefe de Estado tem vindo a pressionar os senadores republicanos para aprovarem a iniciativa, apesar de o próprio John Thune reconhecer que o partido não dispõe atualmente dos votos necessários para a fazer avançar.

Depois de ter sido aprovada pela Câmara dos Representantes em março, a proposta permanece bloqueada no Senado, onde os republicanos controlam 53 dos 100 lugares, abaixo dos 60 votos habitualmente necessários para ultrapassar o 'filibuster' - o mecanismo parlamentar que permite prolongar o debate e impedir a votação final da maioria das iniciativas legislativas.

O projeto de lei exige que os eleitores apresentem prova de cidadania norte-americana e um documento de identificação com fotografia para poderem votar nas eleições intercalares de novembro.

A proposta tem sido fortemente contestada pelo Partido Democrata e por organizações de defesa dos direitos civis, que consideram que poderá dificultar o acesso ao voto de milhões de cidadãos, num país onde não existe um documento nacional de identificação obrigatório.

Na mesma publicação, Trump voltou a atacar os democratas e reiterou a defesa da eliminação do mecanismo 'filibuster', para facilitar a aprovação da agenda legislativa republicana.