Funchal entre as cidades com menor oferta de casas mais acessíveis

O Funchal está entre as cidades portuguesas com menor oferta de habitação nos escalões de preços mais baixos, segundo dados do Idealista/data relativos ao início de 2026.

De acordo com o estudo, apenas uma pequena fatia do stock habitacional disponível na capital madeirense se situa abaixo dos 300 mil euros, representando cerca de 3% do total. Este valor coloca o Funchal ao nível de Lisboa e Faro entre os mercados com menor oferta de casas mais acessíveis no país.

No caso do Funchal, tal como em Faro, a maioria da oferta concentra-se no segmento intermédio de preços, reflectindo uma estrutura de mercado menos orientada para a habitação de baixo custo. Em contraste, Lisboa destaca-se por ter quase metade da oferta acima dos 600 mil euros, evidenciando uma forte pressão nos preços mais elevados.

Os dados mostram ainda que, a nível nacional, a oferta de casas até 300 mil euros tem vindo a diminuir significativamente, num contexto de elevada procura e subida generalizada dos preços da habitação em Portugal.