JPP critica suspensão do programa de recuperação de cirurgias no Hospital

O JPP criticou, hoje, a nova suspensão do programa de recuperação de cirurgias no Hospital Dr. Nélio Mendonça. e exige que o Governo Regional dê "respostas imediatas" sobre o assunto. “Esta paralisação é o resultado direto de anos de má gestão na saúde e da total incompetência na criação de respostas sociais na Região Autónoma da Madeira”, aponta a deputada Patrícia Spínola.

A parlamentar afirma que a "raiz do problema" é a ocupação de centenas de camas hospitalares, destinadas a doentes agudos que necessitam de cuidados médicos urgentes e intervenções cirúrgicas, por cidadãos com alta clínica que aguardam há meses (quando não há anos) por vaga em lares ou nos cuidados continuados.

“Enquanto as listas de espera aumentam, os madeirenses continuam privados do acesso a cuidados básicos e constitucionais”, critica o JPP, revelando que da análise feita pelo partido às listas de espera para consultas, exames e cirurgias, até 31 de Dezembro de 2025, há um aumento face a 2024, "resultando no valor mais alto registado pelo SESARAM durante toda a governação de Albuquerque, com a inscrição, em espera, de um total de 146.128 actos clínicos".

“O bloqueio do sistema não se deve à falta de capacidade dos profissionais de saúde”, ressalva Patrícia Spínola, “mas sim ao colapso de uma tutela que ignora a necessária e recomendável articulação entre a saúde e os assuntos sociais”.