Chega critica proposta do JPP e defende “vouchers de família” nas férias

A deputada do Chega, Manuela Gonçalves, criticou esta quarta-feira a proposta do JPP sobre o reforço das respostas para o acompanhamento de crianças durante as férias escolares, acusando o partido de defender um modelo que considera assente no “assistencialismo” e na dependência do Estado.

Na sua intervenção no plenário, a deputada afirmou que muitas das respostas já existem no terreno, considerando que o problema não reside na ausência de programas, mas sim na sua gestão e eficácia. “O problema não é a falta de papéis ou de planos teóricos de cooperação”, sublinhou, defendendo que a discussão política deve centrar-se em soluções práticas e sustentáveis.

Manuela Gonçalves criticou ainda o que considera ser uma falta de rigor na proposta do JPP, nomeadamente por, no seu entender, não apresentar uma estimativa clara dos custos associados às medidas propostas.

No plano político, a deputada do Chega acusou o JPP de querer expandir o papel do Estado na organização da vida familiar, alertando para aquilo que descreve como uma crescente dependência das famílias face ao setor público.

Como alternativa, defendeu a criação de um modelo de “voucher de família”, permitindo que os pais escolham livremente entre diferentes respostas para o acompanhamento dos filhos durante as férias.

“Os nossos filhos são o nosso melhor, não são propriedade do Governo”, reiterou e defendeu uma maior autonomia das famílias e mais concorrência entre respostas públicas, privadas e sociais.