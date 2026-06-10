A Banda Municipal de Santana será uma das entidades distinguidas pelo Presidente da República nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Madeira, numa homenagem que coincide com o ano do seu centenário.

“Recebemos essa notícia com grande emoção. Foi uma notícia que nos veio dar mais força, mais ânimo”, afirmou o presidente da Banda Municipal de Santana, José Carlos Abreu, em declarações ao DIÁRIO/TSF-Madeira.

Fundada há 100 anos, a colectividade chega a esta data com um percurso de actividade ininterrupta e um papel central na vida cultural e social do concelho de Santana. Ao longo de um século, a banda acompanhou festas religiosas, celebrações populares e momentos marcantes da comunidade, contribuindo para preservar e transmitir a tradição filarmónica madeirense.

Parte significativa desta história confunde-se com a liderança de José Carlos Abreu, que preside à instituição há 38 anos (já contava então com dois anos como tesoureiro e outros dois como secretário). Quando assumiu funções, a banda ensaiava numa pequena sala cedida pela Câmara Municipal e enfrentava limitações ao nível de instalações, equipamentos e recursos. Desde então, a colectividade conquistou sede própria, renovou instrumentos, adquiriu viaturas e consolidou uma escola de formação gratuita, garantindo a renovação de músicos e a continuidade do projecto.

“É uma vida inteira ligada a esta instituição”, sublinha o dirigente com voz embargada, destacando o percurso de décadas ao serviço da banda e da comunidade santanense.

Mais do que uma distinção pelo percurso artístico, a condecoração reconhece também o trabalho desenvolvido na formação de sucessivas gerações de jovens. Ao longo das décadas, a Banda Municipal de Santana afirmou-se não apenas como escola de música, mas também como espaço de aprendizagem cívica e comunitária, assumindo um papel relevante na educação e integração social de centenas de santanenses.

“Temos trabalhado no sentido de formar muitos jovens e formar pessoas para a sua vida”, refere José Carlos Abreu, vincando a missão formativa da instituição.

Para além do percurso estrutural, o dirigente sublinha o empenho na preservação da identidade da banda, incluindo o uso dos trajes tradicionais e do boné característico nas actuações oficiais, como símbolo de continuidade e respeito pela história da filarmónica:

“Nós mantemos a diferença. Sempre quis que esta instituição levasse para a frente a ideia dos nossos antepassados. Tivemos antepassados quer na parte directiva quer na parte dos executantes que tiveram um papel muito importante, e quisemos ao longo destes anos preservar as tradições. E esta é uma delas, é realmente preservarmos os fundamentos que são a dignidade e a apresentação da nossa banda em público, incluindo o boné que utilizamos nas actuações oficiais José Carlos Abreu, presidente da Banda Municipal de Santana

Quanto ao futuro, José Carlos Abreu reconhece que o desafio passa por manter a dinâmica da formação e garantir a continuidade geracional, assegurando que os mais jovens assumem progressivamente responsabilidades dentro da banda, preservando a sua identidade e adaptando-a aos novos tempos.

“Há sempre coisas novas para inovar, há sempre grandes expectativas e vamos continuando. Temos que dar lugar aos novos, os novos que também têm uma grande palavra a dizer nesta instituição”, num discurso marcado pela emoção.

A homenagem será entregue esta quarta-feira, no Palácio de São Lourenço, durante a cerimónia de condecorações presidida por António José Seguro.

Seguro visita a Madeira para assinalar 50 anos da Autonomia e 40 anos da adesão de Portugal à UE O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se à Região Autónoma da Madeira, nos dias 11 e 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

Além da Banda Municipal de Santana, serão igualmente distinguidos o encenador e dramaturgo Eduardo Luiz Mendes Rodrigues e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social.

"O reconhecimento é fundamental para todos os artistas" Histórico encenador e dirigente da ATEF considera que a distinção reconhece também o trabalho de todos aqueles com quem colaborou ao longo de 50 anos