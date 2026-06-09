Martínez quer dar minutos a todos, com Diogo Costa a tempo inteiro

O selecionador Roberto Martínez disse hoje que quer dar minutos a todos os futebolistas de campo da seleção portuguesa no jogo com a Nigéria, de preparação para o Mundial2026, com Diogo Costa durante 90 minutos.

"Será o primeiro jogo para sete dos nossos jogadores. É o último jogo, mas o foco é tentar recuperar e dar minutos aos jogadores que precisam. Contra a Nigéria, nós temos oportunidade de trabalhar aspetos semelhantes à República Democrática do Congo. A força de Portugal é o compromisso de todos os jogadores. A ideia será o Diogo Costa fazer os 90 minutos e que todos os outros tenham minutos", vincou.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, Roberto Martínez elogiou a flexibilidade tática da Nigéria, que a torna num "adversário exigente e um bom teste" para a equipa das 'quinas', que somente não contará com Rafael Leão no duelo agendado para quarta-feira, em Leiria.

"Não é o fim da época, já é o começo de uma nova. O balneário está com frescura e alegria, os jogadores do Paris Saint-Germain já estão totalmente recuperados. É reativar e recomeçar o aspeto físico para o Mundial. Agora só há três jogos e acho que estamos preparados para eles. No Mundial, precisamos de melhorar muito na fase de grupos e é aqui que podemos depois pensar mais à frente. Esperamos que amanhã [quarta-feira] seja mais um passo em frente na nossa preparação", disse.

Apesar de pretender efetuar muitas substituições, o espanhol pretende manter "a mesma ideia e intensidade", e comentou as palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que definiu a presença nos 'quartos' como o objetivo mínimo.

"O presidente tem uma opinião e respeito isso. Para mim, o Mundial só tem três jogos. O foco está no jogo com a Nigéria e, depois, nos três jogos a seguir. Não há um objetivo, a ideia é ganhar tudo, os oito jogos, seja durante 90 minutos, 120 ou nas grandes penalidades. O que podemos controlar é a atitude, mostrar o nosso talento, arriscar e ter a personalidade que tivemos na Liga das Nações", apontou.

Aos 41 anos, continua a ser uma incógnita o futuro do capitão Cristiano Ronaldo na seleção após a participação no Campeonato do Mundo, mas Roberto Martínez desvalorizou o facto de este poder ser o último duelo de 'CR7' em solo português.

"O nosso capitão é um exemplo no dia a dia. São 24 horas a dar tudo para ajudar a seleção. Nenhum jogador pensa no futuro, ninguém sabe o que pode acontecer. O foco é treinar hoje, ser o melhor dentro dos treinos, trabalhar conceitos e mostrar orgulho em vestir a camisola de Portugal. Com a experiência que ele tem, o único objetivo é tentar utilizar o jogo com a Nigéria para melhorar", salientou o treinador.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer entre quinta-feira e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.