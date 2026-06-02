Saiba o que hoje é notícia

O Metropolitano de Lisboa deverá paralisar o serviço a partir das 23:00 de hoje e na quarta-feira durante todo o dia devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP.

"Os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram um pré-aviso de greve para o próximo dia 03 de junho [quarta-feira], pelo que não haverá circulação de comboios entre as 23:00 do dia 02 de junho [terça-feira] e todo o dia 03 de junho", informou hoje a empresa em comunicado.

De acordo com a transportadora, a normalização do serviço está prevista para as 06:30 de quinta-feira.

Segundo o Conselho Económico e Social (CES), não foram fixados serviços mínimos relativamente à circulação de composições.

A CGTP-IN entregou um pré-aviso de greve geral para quarta-feira contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Um memorial dedicado às vítimas do genocídio de 1994 contra os tutsis no Ruanda, de iniciativa oficial francesa e concebido pela artista portuguesa Grada Kilomba, é inaugurado hoje em Paris.

Iniciativa do Estado francês e da Câmara Municipal de Paris, e batizado de "L'Archive" ("O Arquivo"), este memorial foi concebido pela artista Grada Kilomba "como um local de recato, em memória dos desaparecidos, e de transmissão intergeracional da memória do genocídio perpetrado contra os tutsis no Ruanda", segundo a Presidência da República de França.

Os chefes de Estado de França e do Ruanda tomarão a palavra no encerramento de uma cerimónia durante a qual também deverão discursar o presidente da câmara da capital, Emmanuel Grégoire, e uma sobrevivente do genocídio, Jeanne Uwimbabazi.

O músico e escritor franco-ruandês Gaël Faye irá ler um poema de outra autora franco-ruandesa, Beata Umubyeyi Mairesse, ela própria sobrevivente do genocídio.

PAÍS

O Tribunal de Beja profere hoje o acórdão do julgamento de dois homens, pai e filho, de 68 e 35 anos, respetivamente, julgados pelo homicídio de um familiar, há quase um ano, no concelho de Moura.

Segundo o Ministério Público, em 10 de junho de 2025, num acampamento em Baldio das Ferrarias da Amareleja, durante uma discussão familiar relacionada com um negócio de uma égua realizado pela vítima, o arguido mais novo, seu irmão, foi buscar uma espingarda que municiou e entregou ao pai, instando-o a disparar.

A decisão instrutória de 16 de fevereiro deste ano, que manteve integralmente a acusação do MP, refere também que, empunhando a arma, o pai disparou, atingindo o filho de 45 anos no abdómen, o que lhe provocou a morte.

O arguido mais novo, ainda que não tenha feito o disparo, "praticou, em repartição de tarefas, uma parte necessária e decisiva da execução do plano, uma vez que municiou a espingarda e a entregou ao arguido" mais velho.

O Ministério Público (MP) defende a condenação dos dois homens por homicídio qualificado agravado e detenção de arma proibida (o mais velho), e por homicídio simples (o mais novo). Os dois arguidos estão em prisão preventiva.

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O Tribunal de Évora agendou para hoje a leitura do acórdão do processo do cantor Miguel Bravo, acusado pelos crimes de abuso sexual e pornografia infantil.

O cantor popular, conhecido por participar num programa televisivo de talentos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em julho de 2024, na localidade de Porto Alto, no concelho de Benavente, distrito de Santarém.

De acordo com um comunicado da PJ, Miguel Bravo, de 21 anos, foi detido por suspeita de três crimes de abuso sexual de crianças e outros três de pornografia de menores praticados em Évora.

"A vítima, do sexo feminino, com 13 anos, foi sendo instigada e persuadida, desde dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual", salientou a PJ.