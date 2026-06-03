PS acusa Governo de beneficiar do aumento do custo de vida

O líder parlamentar do PS Madeira, Paulo Cafôfo, acusou hoje o Governo Regional de beneficiar do aumento do custo de vida, enquanto as famílias madeirenses enfrentam maiores dificuldades para suportar as despesas do dia-a-dia.

Na intervenção realizada no período antes da ordem do dia, na reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), o socialista centrou o discurso no impacto da inflação, da habitação e dos baixos salários na vida dos madeirenses.

Segundo Cafôfo, os dados da execução orçamental demonstram que o Executivo regional arrecadou mais receitas fiscais à custa do agravamento do custo de vida. O deputado referiu que, entre Janeiro e Abril deste ano, as receitas provenientes do IRC, IVA e ISP aumentaram cerca de 22,3 milhões de euros face ao período homólogo de 2025, o que representa um crescimento de 10,2%.

Alertou ainda para o facto de a inflação na Região continuar acima da média nacional, destacando aumentos nos custos da habitação, transportes, saúde, alimentação e rendas. Ao mesmo tempo, sublinhou que os salários médios dos trabalhadores madeirenses permanecem abaixo da média nacional.

“A Madeira não está a convergir. Está a ficar para trás e mantemos os madeirenses presos a salários mais baixos”, declarou, considerando que a classe média regional está a ser “esmagada silenciosamente”.

Durante a intervenção, Paulo Cafôfo abordou igualmente a greve geral convocada para hoje, deixando uma mensagem de solidariedade para com os trabalhadores que aderiram à paralisação.

O socialista criticou ainda a revisão da legislação laboral em discussão a nível nacional, considerando que as alterações propostas podem fragilizar direitos dos trabalhadores.

Na ocasião, apontou também críticas ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, por ter manifestado apoio às alterações laborais promovidas pelo Governo da República.