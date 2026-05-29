Festival do Atlântico anima Madeira entre 5 e 28 de Junho

O Festival do Atlântico regressa entre os dias 5 e 28 de Junho. A apresentação oficial do evento decorreu, esta sexta-feira, nos Jardins do Museu Quinta das Cruzes, numa conferência de imprensa conduzida pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que destacou a dimensão cultural e descentralizadora da edição deste ano.

"Há aqui um esforço no sentido de descentralizar também a comemoração deste mês, que se quer afirmar cada vez mais como o mês da cultura", sublinhou o governante.

Um dos destaques da programação é o regresso do Mercadinho Sunset de Verão, na Praça do Povo, que arranca já a 5 de Junho e contará com 13 casinhas de venda e animação. Eduardo Jesus revelou ainda que o evento será sujeito a auditoria da SGS, no âmbito da estratégia de sustentabilidade da Região.

"Quisemos conferir boas práticas a este mercadinho e o Festival do Atlântico passa também a integrar esta lógica de reconhecimento internacional pelas boas práticas", afirmou.

O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira volta a ser a principal atracção do festival, com espectáculos marcados para os dias 6, 13 e 20 de Junho, às 22h30, no Cais do Funchal. Este ano participam Canadá, China e Ucrânia, respectivamente.

Serão atribuídos dois troféus: o Troféu Atlântico e o Troféu Madeira Tão, este último escolhido pelo público através de votação.

Além do concurso internacional, o festival inclui outros momentos piromusicais, nomeadamente na Baía de Machico, no dia 5 de Junho, durante o Mercado Quinhentista, na noite de São João, no Porto Santo, entre 23 e 24 de Junho, e ainda o espectáculo de encerramento, a 27 de Junho, no Cais do Funchal.

A edição de 2026 traz também novidades, entre elas um ciclo de cinema documental dedicado ao património natural, científico e paisagístico da Madeira, promovido pela associação Retoiça. As sessões decorrem em vários pontos da Região, como Ponta do Sol, Porto Moniz, Santa Cruz e Cais do Carvão.

Outro dos momentos altos será o espectáculo de arte circense ‘Mare – Where Life Moves Like Water’, nos dias 26, 27 e 28 de Junho, às 21h30, uma experiência sensorial inspirada na relação entre o Oceano Atlântico e a natureza da Madeira.

"É um espectáculo que constrói uma narrativa imersiva através do movimento, luz, som e elementos orgânicos", explicou Eduardo Jesus.

A programação integra ainda a 15.ª edição da Semana Regional das Artes, organizada pela Direcção Regional da Educação, que decorrerá na Placa Central da Avenida Arriaga e no Jardim Municipal.

Segundo Eduardo Jesus, trata-se de uma iniciativa dedicada "à criatividade e à educação artística", transformando a baixa do Funchal "num espaço de expressão cultural, musical, dança, canto, movimento, teatro, cinema e expressão plástica".

Destaque também para a terceira edição da Ópera no Pico, promovida pela Direcção Regional da Cultura e pela Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissi. Os espectáculos decorrem nos dias 6, 13, 20 e 27 de Junho, na Fortaleza do Pico, com vista privilegiada sobre a baía do Funchal e os espectáculos de fogo-de- artifício.

O secretário destacou igualmente o regresso do Festival Raízes do Atlântico, entre 11 e 13 de Junho, no Parque de Santa Catarina, dedicado às sonoridades atlânticas e aos encontros multiculturais.

No total, o Festival do Atlântico contará com 58 concertos, espectáculos e actuações de DJs, envolvendo cerca de 260 pessoas.

O orçamento desta edição ronda os 509 mil euros, representando um aumento superior a 10% face ao ano anterior, sobretudo devido à actualização dos custos internacionais ligados ao concurso de fogo-de-artifício.

A Região estima uma taxa de ocupação turística de 92% durante o evento, valor semelhante ao registado em 2025.