Baía de Machico acolhe arranque do Festival Atlântico no Mercado Quinhentista

A baía de Machico volta a ser palco do arranque do Festival Atlântico, com um espectáculo piromusical marcado para o próximo dia 5 de Junho, sexta-feira, pelas 23 horas, integrado na programação da XIX edição do Mercado Quinhentista de Machico.

O espectáculo, com cerca de 12 minutos de duração, promete iluminar a baía com luz, cor e música de época, proporcionando ao público uma experiência visual e sonora inspirada na atmosfera histórica do evento. Segundo a organização, a iniciativa pretende criar um ambiente imersivo, conjugando fogo de artifício e banda sonora temática, convidando residentes e visitantes a viverem uma experiência sensorial única junto ao mar.

Em Machico, o evento ganha uma dimensão especial ao associar-se ao arranque do Mercado Quinhentista, considerado um dos maiores eventos históricos e culturais da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa resulta de uma parceria com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, reforçando a ligação entre cultura, património, animação turística e identidade comunitária.