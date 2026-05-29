PSP detecta mais de 1.500 veículos sem inspecção válida na Madeira desde 2025

A PSP detectou, em 2025, mais de mil veículos a circular sem Inspecção Periódica Obrigatória (IPO) válida na Região Autónoma da Madeira, número que, nos primeiros cinco meses de 2026, já se aproxima das cinco centenas.

Segundo o Comando Regional da Madeira da PSP, foram registados 1.039 veículos sem IPO válida em 2025, enquanto entre Janeiro e 25 de Maio de 2026 já foram detectadas 476 situações idênticas, no âmbito de acções de fiscalização rodoviária.

A autoridade policial relembra que a inspecção automóvel é um mecanismo essencial de prevenção da sinistralidade rodoviária, permitindo identificar falhas mecânicas em sistemas como travagem, direcção, iluminação ou pneus, contribuindo para a segurança de condutores, passageiros e restantes utilizadores da via pública.

Circular sem IPO válida constitui uma infracção legal e representa um risco acrescido de acidente, sublinha a PSP, acrescentando que o custo da inspecção é de 37,89 euros, enquanto a coima por incumprimento pode atingir os 250 euros, além de eventuais implicações legais e administrativas.

Na Região Autónoma da Madeira existem centros de inspecção no Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz, bem como um centro móvel.