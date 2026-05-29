Nuno Maciel vai esclarecer enquadramento do PEPAC em todos os concelhos

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas está a promover sessões de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) em todos os concelhos da Região, instrumento financeiro comunitário que tem uma dotação de 141 milhões de euros. Desta feita, será na Ponta do Sol.

Dada a importância para o futuro do sector primário na Madeira, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcará presença na próxima segunda-feira, pelas 18h00, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, concelho da Ponta do Sol, onde preside à sessão de divulgação destas medidas, iniciativas que pretendem "dar a conhecer os fundos comunitários para o sector primário, a sua mecânica de funcionamento e as oportunidades de investimento", refere uma nota de imprensa da SRAP.

E realça que "depois do PRODERAM, este quadro comunitário representa um dos maiores instrumentos de apoio público ao desenvolvimento do setor primário regional", destacando o facto de 85% dos 141 milhões de euros são financiados pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Regional, "e 15% assegurados pelo Orçamento da Região", sendo que "o valor global pode representar mais de 200 milhões de euros impactados directamente na economia regional, fruto do esforço investido pelos privados".

Refira-se que a primeira sessão decorreu em Câmara de Lobos na passada segunda-feira, 25 de Maio.