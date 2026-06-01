Colisão entre carro e moto em Câmara de Lobos

Uma colisão entre um automóvel e um motociclo ocorreu, há instantes, nas proximidades do quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, provocando ferimentos ligeiros num motociclista na faixa etária dos 20 anos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram de imediato uma ambulância para o local. No entanto, o motociclista recusou receber assistência médica e ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública também foi accionada e deslocou-se ao local para tomar conta da ocorrência.