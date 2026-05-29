Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove Semana do Ambiente

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, entre os dias 30 de Maio e 5 de Junho, a Semana do Ambiente, uma iniciativa dedicada à sensibilização ambiental, à sustentabilidade e à promoção de hábitos mais conscientes junto da população.

Segundo nota à imprensa, ao longo de vários dias, o concelho receberá um conjunto diversificado de actividades, dirigidas a diferentes públicos, com destaque para workshops, visitas técnicas, exposições, acções de limpeza, momentos culturais, iniciativas de economia circular, sessões de sensibilização e actividades ao ar livre.

O programa arranca nos dias 30 e 31 de Maio, no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, com a iniciativa 'A Vinha e a Videira de Câmara de Lobos' – Eco Mercado, seguindo-se, no dia 1 de Junho, o workshop 'Compostar e Reciclar: Nada se perde, tudo se transforma', na Junta de Freguesia do Jardim da Serra.

No dia 2 de Junho, estão previstas iniciativas ligadas ao desperdício zero e à economia circular, nomeadamente a oficina prática 'Prato Cheio, Desperdício Zero – Como transformar hábitos na cozinha em ações de economia circular', no Mercado de Câmara de Lobos, e o fórum 'A Circularidade na Construção Civil', no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

A programação prossegue no dia 3 de Junho com várias actividades, entre as quais a visita técnica 'Da água usada à água tratada: conhecer para valorizar', na ETAR de Câmara de Lobos, a Hora do Conto 'Histórias que Ganham Vida', a conversa 'Pequenas acções, grande impacto: hábitos energéticos do dia a dia', e ainda a iniciativa 'Desligue Hoje, Respire Amanhã' – Hora do Planeta, na Empresa de Eletricidade da Madeira, em Câmara de Lobos.

No dia 5 de Hunho, Dia Mundial do Ambiente, terá lugar a actividade 'Por praias limpas e paisagens que encantam', que inclui uma acção de limpeza de praia e um passeio pelas fajãs do Cabo Girão. A Semana do Ambiente encerra com a sessão de cinema ao ar livre 'Cinema que respira natureza', com a exibição do filme 'Jumanji: Bem-Vindos à Selva', nos Jardins do Ilhéu de Câmara de Lobos.

Durante os dias 1, 2, 3 e 5 de Junho, decorrem ainda as campanhas 'Roupas com História – Do Lixo ao Luxo' e 'Porque cada patinha merece carinho', com recolha de roupas usadas e donativos para o bem-estar animal, nas juntas de freguesia. Estará também patente, entre as 09h00 e as 17h00, no Hall do Edifício Paços do Concelho, a exposição florestal 'Laurissilva: O suspiro verde da nossa terra'.

Por fim , diz que com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende reforçar o compromisso do concelho com a protecção do ambiente, a valorização dos recursos naturais, a educação ambiental e a participação activa da população na construção de um futuro mais sustentável.