Carro furtado em Machico encontrado
O Peugeot 106, de cor cinzenta, que foi furtado ao início da tarde deste domingo, 31 de Maio, quando estava estacionado junto ao edifício da Segurança Social de Machico foi encontrado hoje Impasse do bairro da Torre, em Machico.
Andreia Correia , 31 Maio 2026 - 15:22
Tal como noticiado ontem, a proprietária tinha deixado o carro no local e, quando regressou do supermercado, verificou que a viatura já não se encontrava estacionada.
