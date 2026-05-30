JPP exige melhorias da mobilidade à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O estado degradado da via pública e a falta de estacionamento são duas das críticas que o JPP lança à Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Nuno Freitas afirma que "a mobilidade continua a ser um dos principais problemas estruturais" do concelho.

"Os problemas de mobilidade afectam a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Não podemos continuar a aceitar esta situação como se fosse inevitável”, afirma o eleito, exigindo um plano municipal com prioridades, prazos e intervenções definidas, no que toca ao asfaltamento das estradas e à criação de bolsas de estacionamento.



O partido aponta como exemplo as promessas para a requalificação da entrada de Câmara de Lobos, "uma intervenção aguardada há muito e que poderia devolver melhores condições de mobilidade ao centro da cidade – mas o início das obras continua adiado". Para o JPP está é mais uma promessa sem calendário. Entre os casos mais críticos estão a Estrada João Gonçalves Zarco, onde “as pessoas esperam e desesperam por uma solução, mas continuam apenas a ouvir um rol de intenções”, e a Estrada de Santa Clara, nas zonas do Rancho e da Caldeira, com problemas acumulados de circulação e estacionamento.

No que diz respeito à renovação dos pavimentos, o JPP reconhece que o actual executivo está a correr atrás do prejuízo deixado por administrações anteriores do PSD, "mas isso não chega para justificar a ausência de um plano claro e calendarizado".

O JPP propõe a criação de bolsas de estacionamento de proximidade em espaços subaproveitados e um plano urgente de manutenção viária. “Com vontade política e planeamento, é possível fazer a diferença”, garante Nuno Freitas.