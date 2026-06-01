Afonso Paulino e Francisca Marote sagram-se campeões da Madeira absoluto
Campeonato Regional Absoluto em Ténis foi disputado ao longo de duas semanas por cerca de quatro dezenas de tenistas, a sua maioria dos escalões mais jovens. Houve espectáculo nos courts da Quinta Magnólia.
Chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Regional Absoluto em Ténis, prova considerada “rainha” do desporto madeirense.
Disputada nos últimos dois fins-de-semana, contou com a participação de 39 tenistas e onde os mais jovens foram os que subiram ao lugar mais alto do pódio.
Afonso Paulino, tenista do Roberto Costa TC, que já ergueu o troféu de campeão regional de Sub-16 esta época, voltou a brilhar na Quinta Magnólia e sagrou-se Campeão Regional Absoluto pela primeira vez. O tenista de 15 anos derrotou Tomás Pereira (Ludens CM) de 14 anos nas meias-finais e marcou encontro com o colega de clube, Alex Zdimal, que já sabia o que era levantar o título absoluto. O tenista checo derrotou Hélder Rodrigues (Ludens CM) na meia final mas não conseguiu fazer frente a Afonso Paulino que venceu por 6-4 e 6-1.
Nos femininos, também foi uma jovem atleta que se tornou Campeã Regional Absoluta pela primeira vez. Francisca Marote (Roberto Costa TC), tenista que tem no currículo vários títulos regionais e é atual campeã nacional de pares femininos (Sub-14), estreou-se no circuito sénior com uma vitória diante da campeã do Madeira Tour V, Maria Kovshun, tenista do CT Funchal conquistando o título por 6-2 e 6-4.
Mas estes dois tenistas, Afonso e Francisca, não ficariam por aqui neste domingo de decisões. Afonso ainda juntou o título de pares masculinos, ao lado do finalista de singulares, Alex Zdimal, contra a jovem dupla do Ludens CM, Lucas Nascimento e Tomás Pereira (2-0).
Nos mistos e para fechar em grande o seu fim-de-semana, Afonso Paulino e Francisca Marote derrotaram Dmytro Kovshun e Maria Kovshun por 6-1 e 6-2 e ergueram mais um título, fazendo o pleno no Regional Absoluto.