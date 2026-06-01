Afonso Paulino e Francisca Marote sagram-se campeões da Madeira absoluto

Chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Regional Absoluto em Ténis, prova considerada “rainha” do desporto madeirense.

Disputada nos últimos dois fins-de-semana, contou com a participação de 39 tenistas e onde os mais jovens foram os que subiram ao lugar mais alto do pódio.

Afonso Paulino, tenista do Roberto Costa TC, que já ergueu o troféu de campeão regional de Sub-16 esta época, voltou a brilhar na Quinta Magnólia e sagrou-se Campeão Regional Absoluto pela primeira vez. O tenista de 15 anos derrotou Tomás Pereira (Ludens CM) de 14 anos nas meias-finais e marcou encontro com o colega de clube, Alex Zdimal, que já sabia o que era levantar o título absoluto. O tenista checo derrotou Hélder Rodrigues (Ludens CM) na meia final mas não conseguiu fazer frente a Afonso Paulino que venceu por 6-4 e 6-1.

Nos femininos, também foi uma jovem atleta que se tornou Campeã Regional Absoluta pela primeira vez. Francisca Marote (Roberto Costa TC), tenista que tem no currículo vários títulos regionais e é atual campeã nacional de pares femininos (Sub-14), estreou-se no circuito sénior com uma vitória diante da campeã do Madeira Tour V, Maria Kovshun, tenista do CT Funchal conquistando o título por 6-2 e 6-4.

Mas estes dois tenistas, Afonso e Francisca, não ficariam por aqui neste domingo de decisões. Afonso ainda juntou o título de pares masculinos, ao lado do finalista de singulares, Alex Zdimal, contra a jovem dupla do Ludens CM, Lucas Nascimento e Tomás Pereira (2-0).

Nos mistos e para fechar em grande o seu fim-de-semana, Afonso Paulino e Francisca Marote derrotaram Dmytro Kovshun e Maria Kovshun por 6-1 e 6-2 e ergueram mais um título, fazendo o pleno no Regional Absoluto.