12 veículos, 46 operacionais e helicóptero no combate às chamas nas Carreiras

Em declarações ao DIÁRIO, Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil, revelou que estão mobilizados para o combate ao incêndio que deflagrou esta tarde, na zona das Carreiras, na Camacha, 46 operacionais, apoiados por 12 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi dado às 14h05 e apontava, inicialmente, para um incêndio em mato. No entanto, veio a confirmar-se que as chamas tiveram origem num armazém/oficina de paletes de madeira.

Perante a ocorrência, foram accionados meios de várias corporações, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Municipais de Machico e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que continuam empenhados no combate às chamas na estrutura.

Entretanto, o incêndio propagou-se a uma área florestal adjacente. Com o apoio do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, que efectuou várias descargas de água, foi possível extinguir esse foco de incêndio, tendo a aeronave regressado posteriormente à sua base.

Os operacionais mantêm-se no local a combater as chamas.

Segundo Valter Ferreira, o incêndio encontra-se já dominado. No entanto, devido à grande quantidade de madeira existente no local, os trabalhos de rescaldo deverão prolongar-se por mais tempo, de forma a eliminar por completo eventuais focos de reacendimento e garantir a segurança da área.