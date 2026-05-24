António Calaça sagra-se Campeão da Madeira de Vela Adaptada

A Baía do Funchal foi o cenário escolhido para acolher, nos dias 23 e 24 de Maio, o Campeonato VMT Madeira – Campeonato da Madeira de Vela Adaptada 2026. A prova, organizada numa parceria entre o Clube Naval do Funchal (CNF) e da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), reuniu velejadores do CNF e do Iate Clube de Santa Cruz.

Centrada na classe Hansa, a competição pautou-se pelo equilíbrio e pela forte competitividade, com as regatas a iniciarem-se pelas 14 horas em ambos os dias. A luta pelo título regional foi intensa e vivida ao pormenor, mantendo-se renhida até à última regata.

No final, a consistência e a destreza dos atletas da casa acabaram por ditar as regras, com o Clube Naval do Funchal a conquistar os três lugares do pódio:

1.º Lugar (Campeão Regional): António Calaça

2.º Lugar: António Nóbrega

3.º Lugar: Duarte Veríssimo

O evento culminou este domingo nas instalações de São Lázaro, num momento que aliou o convívio saudável à habitual entrega de troféus.

Presente na cerimónia, Juan Gonçalves em representação da Direcção Regional de Desporto aproveitou a oportunidade para manifestar a sua satisfação pelo excelente trabalho que o Clube Naval do Funchal tem desenvolvido nos últimos anos em prol do desporto náutico regional. Enaltecendo o exemplo dado por estes velejadores de vela adaptada, que demonstram diariamente que é perfeitamente possível praticar desporto, independentemente de quaisquer limitações físicas ou capacidades.

O Campeonato VMT Madeira 2026 fechou assim com chave de ouro, reforçando a importância do desporto náutico inclusivo.