Parlamento apresenta obra dos 50 anos da Autonomia em sessão presidida por Seguro

Teve hoje lugar a reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, presidida por Rubina Leal, durante a qual a presidente informou que, no próximo dia 11 de Junho, a Assembleia Legislativa da Madeira acolherá a apresentação do livro e da exposição fotográfica comemorativo dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, uma obra que assinala meio século de construção autonómica e de afirmação política, económica, social e cultural da Região.

A cerimónia será presidida pelo Presidente da República, António José Seguro, e terá lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

No decurso da reunião, Rubina Leal informou ainda que o debate mensal com a presença do Governo Regional terá lugar no próximo dia 25 de Junho. O tema em debate será oportunamente indicado pelo executivo madeirense, nos termos do modelo de funcionamento definido para estas sessões parlamentares, que constituem um importante instrumento de escrutínio político e de acompanhamento da ação governativa.

Por último, e segundo nota à imprensa, deu conhecimento aos representantes dos partidos de que, na sequência da articulação institucional efectuada com o Presidente da Assembleia da República, a Assembleia Legislativa da Madeira passará a receber, de forma antecipada, a síntese semanal da actualidade da União Europeia. Este documento reúne informação sobre as principais iniciativas, propostas legislativas e desenvolvimentos europeus com potencial relevância para a Região Autónoma da Madeira. A informação será distribuída a todos os deputados do parlamento madeirense, reforçando os instrumentos de acompanhamento das matérias europeias e contribuindo para um exercício mais informado e eficaz das funções parlamentares, particularmente nas áreas em que as decisões da União Europeia têm impacto direto na realidade regional.