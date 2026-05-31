Clube Naval do Funchal sagra-se campeão regional de regatas em linha
O Campeonato Regional de Regatas em Linha disputou-se, este fim-de-semana, na baía do Funchal e coroou campeão o Clube Naval do Funchal. Dezenas de atletas de vários clubes da Região juntaram-se à competição, promovendo a canoagem junto da comunidade madeirense que acompanharam as provas na frente marítima da cidade.
Ao longo das duas jornadas destacaram-se os atletas e tripulações da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.
Na classificação colectiva do Campeonato Regional de Regatas em Linha 2026, o Clube Naval do Funchal sagrou-se Campeão Regional, somando 1.432 pontos ao longo das duas jornadas competitivas. O segundo lugar foi conquistado pela Associação Náutica de Câmara de Lobos, com 1.324 pontos, enquanto o Centro de Treino Mar completou o pódio coletivo com 1.028 pontos. O Clube Naval da Calheta terminou a competição na quarta posição, totalizando 700 pontos, seguido pelo Ludens Clube de Machico, que encerrou o campeonato no quinto lugar com 168 pontos.
Pódios por categoria
K2 Iniciado Feminino
1º Diana Fernandes / Alice França – CNFunchal;
K2 Iniciado Masculino
1º André Pestana / José Salvador Freitas – ANCLobos;
2º Francisco Luz de Sousa / Henrique Serra – CNCalheta;
3º Martim Camacho / Martim Rodrigues – CNFunchal;
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K2 Infantil Feminino
1º Madalena Luz de Sousa / Lara Serra – CNCalheta;
2º Rita Bastos Gonçalves / Lívia Serrão – CNCalheta;
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K2 Infantil Masculino
1º Afonso Silva / Juan Freitas – CNFunchal;
2º José Bernardo Freitas / Sebastião Cruz – CNFunchal;
3º David Mantero / Diogo Guerreiro – CNFunchal;
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K2 Cadete Feminino
1º Beatriz Chaves/Ana Matias – CNFunchal;
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K2 Cadete Masculino
1º Hamilton Santos / Leonardo Freitas – CNFunchal;
2º Rodrigo Silva / Ricardo Pita – CTMar;
3º Salvador Machin / Tiago Gonçalves – ANCLobos;
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K2 Júnior Feminino
1º Beatriz Azevedo / Lara Gomes – CNFunchal;
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K2 Júnior Masculino
1º Martin Perdigão / Paulo Macedo – CNFunchal;
2º Francisco Pires / Samuel Pereira – CTMar;
3º João Nascimento / Mateus Freitas – CNCalheta;
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K2 Sénior Masculino
1º Paulo Teles / António Ribeiro – CTMar;
2º Ruben Freitas / João Ornelas – ANCLobos;
3º Pedro Mendes / Paulo Camacho – CN Funchal;
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K2 Master B Masculino
1º Rui Gonçalves / Francisco Teixeira – ANCLobos;
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K4 Iniciado Masculino
1º André Pestana / Diogo Luis / José Salvador Freitas / Milan Santos – ANCLobos;
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K4 Infantil Feminino
1º Madalena Sousa / Lara Serra / Lívia Serrão / Rita Gonçalves – CNCalheta;
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K4 Infantil Masculino
1º José Bernardo Freitas / Diogo Guerreiro / Sebastião Cruz / David Mantero – CNFunchal;
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K4 Cadete Masculino
1º Salvador Machin / Tiago Gonçalves / Simão Faria / Santiago Vasconcelos – ANCLobos;
2º Rodrigo Silva / Ricardo Pita / João de Sousa / Martin Teixeira – CTMar;
3º Hamilton Santos / Francisco Rodrigues / Magno Severim / Leonardo Freitas – CNFunchal;
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K4 Júnior Masculino
1º Martin Perdigão / Paulo Macedo / Lucas Cordeiro Rodrigues / Simão Caires – CNFunchal;
2º Afonso Serrão / Mateus Freitas / João Nascimento / Enrique Beça – CNCalheta;
3º António Castro de Sousa / Francisco Pires / Samuel Pereira / Hugo Gonçalves – CTMar;
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K4 Sénior Masculino
1º Leandro Corte / Paulo Teles / António Ribeiro / Rafael Silva – CTMar;
2º Miguel Martins / Rodrigo Santos / Pedro Mendes / Paulo Camacho – CNFunchal;
3º Ruben Freitas / João Ornelas /Martim Machin / João Jesus – ANCLobos;
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SUPC Infantil Masculino
1º Luís Viveiros Esteves - LCMachico;
2º Leonardo Sousa – LCMachico;
3º Ivan Yuzik – CNFunchal;
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SUPC Cadete Feminino
1º Carlota Rodrigues – CNFunchal;
2º Carlotte Andrade – CNFunchal;
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SUPC Cadete Masculino
1º Mateus Vitor – LCMachico;
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SUPC Júnior Masculino
1º João Pimenta Viveiros – LCMachico;
2º Francisco Soares Vieira – LCMachico;
3º Pedro Soares Vieira – LCMachico;
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SUPC Absoluto Feminino
1º Verónica Silva – CNFunchal;
2º Raquel Gouveia – CNFunchal;
3º Inês Andrade – ANCLobos;
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SUPC Absoluto Masculino
1º Ruben Freitas – CTMar;
2º Luis Azevedo Freitas – ANCLobos;