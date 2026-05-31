Clube Naval do Funchal sagra-se campeão regional de regatas em linha

O Campeonato Regional de Regatas em Linha disputou-se, este fim-de-semana, na baía do Funchal e coroou campeão o Clube Naval do Funchal. Dezenas de atletas de vários clubes da Região juntaram-se à competição, promovendo a canoagem junto da comunidade madeirense que acompanharam as provas na frente marítima da cidade.

Ao longo das duas jornadas destacaram-se os atletas e tripulações da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Na classificação colectiva do Campeonato Regional de Regatas em Linha 2026, o Clube Naval do Funchal sagrou-se Campeão Regional, somando 1.432 pontos ao longo das duas jornadas competitivas. O segundo lugar foi conquistado pela Associação Náutica de Câmara de Lobos, com 1.324 pontos, enquanto o Centro de Treino Mar completou o pódio coletivo com 1.028 pontos. O Clube Naval da Calheta terminou a competição na quarta posição, totalizando 700 pontos, seguido pelo Ludens Clube de Machico, que encerrou o campeonato no quinto lugar com 168 pontos.

Pódios por categoria

K2 Iniciado Feminino

1º Diana Fernandes / Alice França – CNFunchal;

K2 Iniciado Masculino

1º André Pestana / José Salvador Freitas – ANCLobos;

2º Francisco Luz de Sousa / Henrique Serra – CNCalheta;

3º Martim Camacho / Martim Rodrigues – CNFunchal;

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K2 Infantil Feminino

1º Madalena Luz de Sousa / Lara Serra – CNCalheta;

2º Rita Bastos Gonçalves / Lívia Serrão – CNCalheta;

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K2 Infantil Masculino

1º Afonso Silva / Juan Freitas – CNFunchal;

2º José Bernardo Freitas / Sebastião Cruz – CNFunchal;

3º David Mantero / Diogo Guerreiro – CNFunchal;

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K2 Cadete Feminino

1º Beatriz Chaves/Ana Matias – CNFunchal;

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K2 Cadete Masculino

1º Hamilton Santos / Leonardo Freitas – CNFunchal;

2º Rodrigo Silva / Ricardo Pita – CTMar;

3º Salvador Machin / Tiago Gonçalves – ANCLobos;

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K2 Júnior Feminino

1º Beatriz Azevedo / Lara Gomes – CNFunchal;

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K2 Júnior Masculino

1º Martin Perdigão / Paulo Macedo – CNFunchal;

2º Francisco Pires / Samuel Pereira – CTMar;

3º João Nascimento / Mateus Freitas – CNCalheta;

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K2 Sénior Masculino

1º Paulo Teles / António Ribeiro – CTMar;

2º Ruben Freitas / João Ornelas – ANCLobos;

3º Pedro Mendes / Paulo Camacho – CN Funchal;

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K2 Master B Masculino

1º Rui Gonçalves / Francisco Teixeira – ANCLobos;

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K4 Iniciado Masculino

1º André Pestana / Diogo Luis / José Salvador Freitas / Milan Santos – ANCLobos;

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K4 Infantil Feminino

1º Madalena Sousa / Lara Serra / Lívia Serrão / Rita Gonçalves – CNCalheta;

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K4 Infantil Masculino

1º José Bernardo Freitas / Diogo Guerreiro / Sebastião Cruz / David Mantero – CNFunchal;

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K4 Cadete Masculino

1º Salvador Machin / Tiago Gonçalves / Simão Faria / Santiago Vasconcelos – ANCLobos;

2º Rodrigo Silva / Ricardo Pita / João de Sousa / Martin Teixeira – CTMar;

3º Hamilton Santos / Francisco Rodrigues / Magno Severim / Leonardo Freitas – CNFunchal;

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K4 Júnior Masculino

1º Martin Perdigão / Paulo Macedo / Lucas Cordeiro Rodrigues / Simão Caires – CNFunchal;

2º Afonso Serrão / Mateus Freitas / João Nascimento / Enrique Beça – CNCalheta;

3º António Castro de Sousa / Francisco Pires / Samuel Pereira / Hugo Gonçalves – CTMar;

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K4 Sénior Masculino

1º Leandro Corte / Paulo Teles / António Ribeiro / Rafael Silva – CTMar;

2º Miguel Martins / Rodrigo Santos / Pedro Mendes / Paulo Camacho – CNFunchal;

3º Ruben Freitas / João Ornelas /Martim Machin / João Jesus – ANCLobos;

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SUPC Infantil Masculino

1º Luís Viveiros Esteves - LCMachico;

2º Leonardo Sousa – LCMachico;

3º Ivan Yuzik – CNFunchal;

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SUPC Cadete Feminino

1º Carlota Rodrigues – CNFunchal;

2º Carlotte Andrade – CNFunchal;

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SUPC Cadete Masculino

1º Mateus Vitor – LCMachico;

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SUPC Júnior Masculino

1º João Pimenta Viveiros – LCMachico;

2º Francisco Soares Vieira – LCMachico;

3º Pedro Soares Vieira – LCMachico;

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SUPC Absoluto Feminino

1º Verónica Silva – CNFunchal;

2º Raquel Gouveia – CNFunchal;

3º Inês Andrade – ANCLobos;

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SUPC Absoluto Masculino

1º Ruben Freitas – CTMar;

2º Luis Azevedo Freitas – ANCLobos;