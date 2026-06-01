O PCP diz que "derrubar o pacote laboral é defender os direitos das crianças".

"Garantir que as crianças de hoje crescem saudáveis, curiosas, informadas e interventivas é garantir que os adultos da próxima geração terão capacidade para construir uma Região mais desenvolvida, mais justa e mais autónoma", refere em nota à imprensa.

Diz ainda que "o dia-a-dia de milhares de crianças na nossa Região continua marcado pela limitação e negação de direitos, realidade que está profundamente ligada à limitação, negação e atropelo dos direitos dos pais, em particular dos pais e mães trabalhadoras".

Acrescenta que "o cumprimento dos direitos fundamentais das crianças é, por isso, inseparável da garantia de direitos para os seus pais".

O que é necessário é a valorização geral dos salários, nomeadamente o aumento do Salário Mínimo Nacional para os 1050 euros, a consagração das 35 horas semanais para todos os trabalhadores e o combate à desregulação dos horários de trabalho". PCP

Refere também que "a crescente desumanização dos horários de trabalho limita e impede a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, dificultando o acompanhamento das crianças por parte dos seus pais".

E prossegue: O Governo da República PSD/CDS pretende, através do chamado Pacote Laboral, aprofundar ainda mais a desregulação dos horários de trabalho, desvalorizar salários e fragilizar direitos ligados à maternidade e à parentalidade. Quando os direitos dos trabalhadores são atacados, quem também perde são as crianças".

Na sua óptica, "cumprir os direitos das crianças implica igualmente reforçar a proteção social, aumentar e alargar o abono de família com vista à sua universalização, porque o abono de família é um direito da criança".

"Importa ainda garantir a todas as crianças o acesso a serviços e equipamentos públicos de apoio à infância, de qualidade e proximidade", acrescenta.

Diz também que "as crianças precisam também de tempo: tempo para brincar, descansar, conviver com a família e os amigos, estar ao ar livre e crescer com equilíbrio e felicidade".

O PCP saúda todas as crianças da Região Autónoma da Madeira e reafirma que, "no actual momento, derrotar o pacote laboral é também defender os direitos das crianças, garantindo-lhes mais estabilidade familiar, mais tempo de qualidade com os pais e melhores condições para crescerem com dignidade".

Neste sentido, apela à participação dos trabalhadores na greve geral para travar o ataque aos direitos laborais, defender os direitos das famílias e garantir um futuro melhor para as crianças.

A concentração de trabalhadores realiza-se pelas 11h30, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.