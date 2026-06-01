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Madeira

ARPIRAM apela à adesão à greve por "um futuro mais justo para todos"

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A Direcção da ARPIRAM  - Associação   de   Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira - apela a todos os trabalhadores a participar na  greve geral do dia 3 de Junho, quarta-feira, "contra o aumento da precariedade no trabalho, contra a instabilidade laboral, por salários dignos, contra o retrocesso, pela  valorização do trabalho, contra a redução de direitos já conquistados e contra o pacote laboral". 

"Defendamos um futuro mais justo para todos", refere em nota à imprensa.

Nesse sentido, apela a todos os reformados e  pensionistas, assim como à   população em geral a participação na concentração, que se realiza, nesse dia, pelas 11h30, junto à ALRAM.        

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