Incêndio em estabelecimento comercial judaico de Londres

Um incêndio deflagrou hoje em Londres num estabelecimento comercial "kosher", que respeita os preceitos judaicos, segundo vários meios de Comunicação Social britânicos, numa zona em que aquela comunidade tem sido visada por diversos ataques.

Os bombeiros confirmaram que o fogo começou "num edifício de três andares, com uma loja no rés-do-chão e apartamentos nos andares superiores", mas não especificaram o tipo de estabelecimento, em Golders Green, no bairro de Barnet, noroeste da capital britânica.

Firefighters are tackling a large fire at a Kosher supermarket in Golders Green, London.



The cause of the fire is unknown at present moment. pic.twitter.com/lgeILOyook — Tony (@TonyL_01) May 27, 2026

A causa do incêndio é, até ao momento, desconhecida, estando cerca de 100 bombeiros a combater o fogo no local no "Kosher Kingdom", cujo 'site' propagandeia ser "o maior supermercado kosher da Europa", com uma área de cerca de 7.000 metros quadrados e mais de 9.500 clientes por semana.

🇬🇧 London, May 27, 2026: We are aware of the ongoing fires in the Jewish neighborhood of Golders Green.



While the blaze may be accidental, we are closely monitoring the situation.



Given recent antisemitic incidents targeting the local Jewish community, concerns are rising. pic.twitter.com/l1niuzFUrN — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) May 27, 2026

No final de abril, duas pessoas foram feridas num ataque com arma branca no mesmo bairro londrino, com uma grande comunidade judaica.

Além desse ataque, a mesma zona de Londres também foi palco de diversos incêndios e tentativas de incêndio contra aquela comunidade.