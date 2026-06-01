Indicador de confiança na Construção e Obras Públicas diminuiu em Maio

O indicador de confiança nos sectores de actividade da Indústria Transformadora, do Comércio e dos Serviços aumentou em Maio de 2026, face ao mês anterior, enquanto que na Construção e Obras Públicas houve uma diminuição. Os dados foram recolhidos pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, com recurso aos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC).

O indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou em Abril e Maio, após diminuir em Março. "A evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo das opiniões sobre a evolução da procura global, tendo as perspectivas de produção e as apreciações relativas aos stocks de produtos contribuído negativamente. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em Maio, após ter diminuído nos últimos quatro meses", explica uma nota divulgada pela tutela.

Já na Construção e Obras Públicas, o indicador de confiança diminuiu em Abril e Maio, após ter aumentado em Março. A DREM indica que a evolução no último mês reflectiu o contributo negativo de ambas as componentes: apreciações sobre a carteira de encomendas e perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses diminuiu em Maio, após ter aumentado em Março e Abril.

"O indicador de confiança do Comércio aumentou em Maio, após ter diminuído entre Fevereiro e Abril. A evolução do indicador em Maio resultou do contributo positivo de todas as componentes: das apreciações sobre as perspectivas de actividade da empresa, do volume de vendas e do volume de stocks. Os saldos das perspectivas de evolução futura de preços diminuíram em maio, após terem aumentado nos dois meses anteriores", aponta.

No que diz respeito aos Serviços, o indicador aumentou nos últimos cinco meses, após ter diminuído consecutivamente ao longo do 2.º semestre de 2025. A evolução do indicador resultou do contributo positivo de todas as componentes: as opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas, as perspectivas relativas à evolução futura da procura e das apreciações sobre a actividade da empresa. O saldo das perspectivas sobre a evolução futura da procura aumentou nos últimos seis meses, após ter diminuído em Novembro.