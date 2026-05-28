Dançando com a Diferença abre últimas vagas para workshop comunitário

A companhia Dançando com a Diferença anunciou, em comunicado, que estão quase esgotadas as vagas para o próximo workshop aberto à comunidade, intitulado 'Mundos Inteiros', orientado pela artista multidisciplinar Bruna Carvalho.

A iniciativa decorre entre os dias 15 e 19 de Junho, das 9 às 13 horas, no Estúdio da Companhia, localizado no Armazém do Mercado, no Funchal. Segundo a organização, as inscrições continuam abertas, embora restem apenas as últimas vagas disponíveis.

Segundo a nota, o workshop propõe uma reflexão sobre os diferentes 'mundos' que cada pessoa transporta e explora linguagens de expressão ligadas ao amor, à liberdade e à escuta colectiva.

Em comunicado, o director artístico da companhia, Henrique Amoedo, explica que este ciclo de workshops surge num momento de “revisitação da identidade artística e comunitária” da estrutura, que celebra este ano 25 anos de actividade.

“Queremos pensar os próximos 25 anos a partir da escuta, da diversidade e da construção colectiva”, refere Henrique Amoedo, sublinhando ainda a importância de criar oportunidades de participação artística na Região Autónoma da Madeira.

O workshop integra um conjunto de acções abertas à comunidade promovidas pela companhia ao longo da segunda metade de 2026, contando ainda com a participação de artistas como Clara Andermatt, Cristina Planas Leitão e Alan Sencades.