Dançando com a Diferença recebe companhia Luail e coreógrafa Chiara Bersani

A Dançando com a Diferença recebe esta semana, na Madeira, a companhia Luail – Companhia Nacional de Dança da Irlanda e a coreógrafa italiana Chiara Bersani, no arranque de uma residência artística internacional que irá resultar numa nova criação coreográfica com estreia prevista para 2027.

"Este encontro marca o início de uma colaboração entre as duas companhias e a artista e integra as comemorações dos 25 anos da Dançando com a Diferença. Insere-se num projecto com coprodução do Dublin Dance Festival e da Culturgest (Lisboa)", indica nota à imprensa.

Diz que "a nova criação reunirá intérpretes das duas companhias, promovendo um processo de trabalhopartilhado entre artistas com diferentes trajetórias, metodologias e contextos culturais. Propõe, conforme acrescenta, "uma reflexão sobre o corpo, a diversidade e a criação artística em contexto de colaboração internacional".

A mesma nota recorda que a Dançando com a Diferença, fundada em 2001, na Madeira, por Henrique Amoedo, é uma companhia de dança contemporânea reconhecida pelo seu trabalho pioneiro na inclusão de pessoas com e sem deficiência nas artes performativas. Promove práticas artísticas baseadas na diversidade corporal e na participação plena.

Adianta também que a Luail é a companhia nacional de dança da Irlanda, criada em 2024 pelo Arts Council of Ireland. Desenvolve um repertório contemporâneo com enfoque na criação de grande escala, colaboração internacional e participação artística.

Chiara Bersani é uma artista italiana de dança e performance, cujo trabalho se centra na investigação do “corpo político” e na criação de novas linguagens performativas em diálogo com diferentes espaços, corpos e contextos.

Esta residência na Madeira constitui a primeira fase do processo criativo da obra, que será desenvolvida ao longo de 2026 e 2027, com apresentações previstas em Portugal e na Irlanda.

O director artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, sublinha que “esta colaboração abre um espaço de descoberta e de confronto artístico entre práticas distintas, permitindo expandir a forma como pensamos o corpo, a criação e a própria ideia de palco, num momento particularmente significativo para a companhia, no ano em que celebra 25 anos”.

Já a coreógrafa Chiara Bersani refere que “este encontro é uma oportunidade para trabalhar com corpos e linguagens diferentes, onde a criação nasce do diálogo e da escuta. Interessa-me profundamente o que acontece quando diferentes modos de presença em cena se encontram e se transformam mutuamente”.

Por sua vez, a Luail destaca que “esta parceria representa um momento de abertura e aprendizagem, permitindo-nos expandir as nossas práticas e desafiar as formas como entendemos a criação coreográfica contemporânea”.