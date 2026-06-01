Zara Rojas concluiu participação no circuito de Barcelona

A nadadora do Clube Naval do Funchal, Zara Rojas, concluiu a sua participação na etapa de Barcelona do circuito internacional Mare Nostrum, integrada no 47.º Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que decorreu nos dias 30 e 31 de Maio na capital catalã.

A atleta madeirense esteve acompanhada pelo treinador João P. Vieira. "Ao longo da competição, Zara Rojas competiu nas provas de 50 e 100 metros mariposa, enfrentando um elevado nível competitivo, característico de uma das mais prestigiadas competições do calendário internacional de natação", informa o clube.

Nos 50 metros mariposa, registou o tempo de 27"88, classificando-se na 26.ª posição. Já nos 100 metros mariposa, alcançou a marca de 1'01"57, que lhe valeu o 25.º lugar da classificação geral, ficando muito próxima do seu recorde pessoal de 1'00"41", realça na nota.

Acrescenta que "a participação em Barcelona encerrou a presença de Zara Rojas nesta edição do Mare Nostrum, proporcionando à nadadora do Clube Naval do Funchal uma importante experiência competitiva ao mais alto nível internacional e a oportunidade de medir forças com algumas das melhores especialistas mundiais da disciplina", concluiu.