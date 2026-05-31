Lourenço Viveiros e Carlota Rodrigues em destaque na 1.ª Etapa do Circuito Regional de SUP
A praia de Machico foi palco da 1.ª etapa do Circuito Regional de SUP 2026, uma prova co-organizada pelo Ludens Clube de Machico, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira. Este sábado, competiram o Clube Naval do Seixal, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico
Segundo nota à imprensa, os destaques da prova foram Lourenço Viveiros e Carlota Rodrigues, nas categorias masculinas e femininas, onde foram vencedores do Open e Sub 18, respectivamente. Charlotte Andrade no Sub 15 Feminino, e Pedro Vieira no Sub 18 Masculino, também estiveram em bom plano.
A prova foi aberta a praticantes não federados, tendo estes participado no escalão All Around, como forma de terem um primeiro contacto competitivo com a modalidade.
Resultados:
- Sub -12 Masculino
1.º Valentim Cafofo
2.º Diego Alves
- Sub-12 Feminino:
1.º Lorena Almeida
- Sub-15 Masculino:
1.º Luis Esteves
2.º Mateus Vitor
3.º Leonardo Sousa
- Sub -15 Feminino
1.º Charlotte Andrade
2.º Joana Nascimento
3.º Camila Quintanilha
- Sub -18 Masculino
1.º Pedro Vieira
2.º Matias Freitas
3.º Luis Martins
- Sub -18 Feminino
1.º Carlota Rodrigues
- OPEN Masculino
1.º Lourenço Viveiros
2.º Francisco Vieira
3.º André Caires
- OPEN Feminino
1.º Raquel Gouveia
- All Around
1.º Marcio Santos
2.º Aleksandra Tentser
3.º Salvador Teixeira