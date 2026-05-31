Lourenço Viveiros e Carlota Rodrigues em destaque na 1.ª Etapa do Circuito Regional de SUP

A praia de Machico foi palco da 1.ª etapa do Circuito Regional de SUP 2026, uma prova co-organizada pelo Ludens Clube de Machico, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira. Este sábado, competiram o Clube Naval do Seixal, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico

Segundo nota à imprensa, os destaques da prova foram Lourenço Viveiros e Carlota Rodrigues, nas categorias masculinas e femininas, onde foram vencedores do Open e Sub 18, respectivamente. Charlotte Andrade no Sub 15 Feminino, e Pedro Vieira no Sub 18 Masculino, também estiveram em bom plano.

A prova foi aberta a praticantes não federados, tendo estes participado no escalão All Around, como forma de terem um primeiro contacto competitivo com a modalidade.

Resultados:

Sub -12 Masculino

1.º Valentim Cafofo

2.º Diego Alves

1.º Valentim Cafofo 2.º Diego Alves Sub-12 Feminino:

1.º Lorena Almeida



1.º Lorena Almeida Sub-15 Masculino:

1.º Luis Esteves

2.º Mateus Vitor

3.º Leonardo Sousa

Sub -15 Feminino

1.º Charlotte Andrade

2.º Joana Nascimento

3.º Camila Quintanilha

Sub -18 Masculino

1.º Pedro Vieira

2.º Matias Freitas

3.º Luis Martins

Sub -18 Feminino

1.º Carlota Rodrigues



OPEN Masculino

1.º Lourenço Viveiros

2.º Francisco Vieira

3.º André Caires

OPEN Feminino

1.º Raquel Gouveia

