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Desporto

Lourenço Viveiros e Carlota Rodrigues em destaque na 1.ª Etapa do Circuito Regional de SUP

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A praia de Machico foi palco da 1.ª etapa do Circuito Regional de SUP 2026, uma prova co-organizada pelo Ludens Clube de Machico, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira. Este sábado, competiram o Clube Naval do Seixal, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico

Segundo nota à imprensa, os destaques da prova foram Lourenço Viveiros  e Carlota Rodrigues, nas categorias  masculinas e femininas, onde foram vencedores do Open e Sub 18, respectivamente. Charlotte Andrade no Sub 15 Feminino, e Pedro Vieira no Sub 18 Masculino, também estiveram em bom plano.

A prova foi aberta a praticantes não federados, tendo estes participado no escalão All Around, como forma de terem um primeiro contacto competitivo com a modalidade.

Resultados:

  • Sub -12 Masculino
    1.º Valentim Cafofo
    2.º Diego Alves
  • Sub-12 Feminino:
    1.º Lorena Almeida 
  • Sub-15 Masculino:
    1.º  Luis Esteves
    2.º  Mateus Vitor
    3.º  Leonardo Sousa
  • Sub -15 Feminino
    1.º Charlotte Andrade
    2.º Joana Nascimento
    3.º Camila Quintanilha
  • Sub -18 Masculino
    1.º Pedro Vieira
    2.º Matias Freitas
    3.º Luis Martins
  • Sub -18 Feminino
    1.º Carlota Rodrigues
  • OPEN Masculino
    1.º Lourenço Viveiros 
    2.º Francisco Vieira
    3.º André Caires
  • OPEN Feminino
    1.º Raquel Gouveia 
  • All Around 
    1.º Marcio Santos
    2.º Aleksandra Tentser 
    3.º Salvador Teixeira
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